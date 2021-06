Davvero nel cuore di Ozgur Atasoy (Can Yaman) non c’è spazio per nessuna donna? In realtà, lo “sciupafemmine” comincerà a cambiare radicalmente idea in seguito al matrimonio della sorella Ebru, dove si sarà recato insieme alla falsa fidanzata Ezgi Inal (Ozge Gurel). Nelle prossime settimane di programmazione di Mr Wrong – Lezioni d’Amore ci sarà quindi da divertirsi…

Mr Wrong, news: Ozgur e Ezgi fingono di litigare

Stando a ciò che dicono le anticipazioni, prima di ritornare a Istanbul, Ozgur e Ezgi decideranno di fingere di fronte alle madri Sevim (Lale Basar) e Nevin (Feri Baycu Güler) che non vanno più d’accordo. Per riuscire nel loro scopo, i nostri protagonisti insceneranno delle vere e proprie scenate di gelosia, che preoccuperanno sia le due donne e sia Unal (Suat Sungur), il patrigno di Ezgi.

Da un lato Sevim vorrà trovare con la “cognata” pettegola Fitnat (Deniz Özerman) un modo per far sì che Ozgur incontri una donna maggiormente alla sua altezza, dall’altro Ezgi vorrà concentrarsi maggiormente sul suo rapporto con il ginecologo Serdar, il quale – grazie ad un suo svenimento “provvidenziale” al matrimonio di Ebru – non scoprirà che lei ha finto di essere fidanzata con l’Atasoy nel corso della cerimonia.

Di lì a poco si creerà quindi una situazione abbastanza complicata da gestire…

Mr Wrong, trame: Ezgi organizza un appuntamento con Serdar

Eh sì: appena rimetterà piede a Istanbul, Ezgi si impegnerà per costruire una sorta di relazione con Serdar, tant’è che accetterà subito di vederlo a cena e vorrà dare un ulteriore step al loro rapporto. Tuttavia, questo incontro non avverrà immediatamente poiché, nel giorno prescelto per l’uscita, il ginecologo dovrà assistere una sua paziente per un parto.

A quel punto, Ezgi trascorrerà la serata al fianco di Ozgur, che darà sin da subito l’impressione di essere geloso delle continue attenzioni che la sua vicina di casa riserva al bel medico. Per avere la prova di questa sensazione bisognerà però attendere la notte e in particolare si dovrà fare attenzione ad un sogno che si troverà a fare l’aitante ristoratore…

Mr Wrong, spoiler: Ozgur sogna di baciare Ezgi ma…

Nel momento in cui riuscirà ad addormentarsi, Ozgur sognerà infatti un incontro ravvicinato con Ezgi che, ad un certo punto, sfocerà in un bacio appassionato!

In quel “frutto della sua mente”, Ozgur immaginerà però Ezgi felice al fianco di Serdar, tant’è che quest’ultimo irromperà sulla terrazza per sincerarsi del fatto che la sua “amata” stia bene. Insomma, nel giro di qualche attimo, il sogno si trasformerà in un vero e proprio incubo.

In ogni caso, questo basterà ai telespettatori per capire che Ozgur si sta pian piano innamorando di Ezgi. E da questo istante, (quasi) niente sarà più come prima…