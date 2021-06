Anticipazioni puntata serale della soap turca Mr Wrong – lezioni d’amore di lunedì 14 giugno 2021:

Ozgur, Ezgi, Cansu, Deniz, Levent e Ozan organizzano una gita in barca da svolgersi prima della festa nuziale di Ebru. Ma alla fine la gita salterà: infatti arriva Serdar, che prenderà anche lui parte alla festa in qualità di amico dello sposo.

L’arrivo di Serdar crea molto caos alla festa: l’uomo giunge in compagnia della sorella Yesim, ovvero la giornalista che ha scritto su Ozgur l’articolo “L’uomo sbagliato”.

Levent, per convincere Serdar che Ozgur e Ezgi non fanno coppia, dice che Ozgur stia fingendo in tal senso per ingelosire Yesim!

Serdar appare innamorato di Ezgi, intanto Sevim e Nevin – “guidate” da Fitnat, fanno pressing su Ozgur e Ezgi per farli fidanzare ufficialmente. Così i due devono improvvisare litigi costruiti ad arte…

Sevim e Nevin rinunciano alla loro volontà di far fidanzare Ozgur e Ezgi, che a quel punto possono tornare tranquillamente a Istanbul.

