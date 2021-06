Le bugie hanno le gambe corte e, prima o poi, vengono sempre fuori. Sarà questa una delle lezioni che imparerà il ginecologo Serdar Ozturk (Sarp Can Köroğlu), il pretendente di Ezgi Inal (Ozgu Gurel). Nelle prossime puntate italiane di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, il dottore verrà messo con le spalle al muro dall’avvocatessa İrem Doğan (Kimya Gökçe Aytaç) che, da sua ex amante, sarà a conoscenza di un suo oscuro e illegale segreto…

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, news: Serdar e il patto stretto con Tolga e Irem

Le anticipazioni indicano che tutto avrà inizio nel momento in cui Serdar stringerà un patto con Tolga Gurdag (Serah Paril), il cugino di Ozgur Atasoy (Can Yaman) disposto a tutto pur di avere la gestione de “La Gabbia”. Dato che sarà letteralmente ossessionato da Ezgi, il dottore farà il possibile per mettere i bastoni tra le ruote ai nostri due protagonisti. Parte integrante del piano sarà dunque Irem, che in primis si impegnerà a scambiare la documentazione che avrebbe permesso a Ozgur e allo chef Ozan Dincer (Serkay Tutuncu) di ottenere la licenza per aprire una nuova sede del ristorante.

Partendo da questi presupposti, la situazione sfuggirà presto di mano ai tre alleati, ma la prima a pagarne le conseguenze sarà proprio Irem. Nel giro di poco tempo, Deniz (Cemre Gumeli) capirà che soltanto la collega avrebbe potuto scambiare i documenti per negare la licenza a Ozan e Ozgur e – dato che si sarà licenziata – inviterà il suo ex capo a visionare i filmati della videosorveglianza per verificare se la Doğan abbia davvero commesso tale reato.

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, trame: Irem chiede aiuto a Serdar ma…

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Dato il crimine che avrà commesso, Irem perderà improvvisamente il suo lavoro e temerà di perdere il prestigio accumulato negli anni di carriera. Presa dal panico per quello che potrebbe accadere nel caso il suo ormai ex datore di lavoro dovesse denunciarla, la donna andrà immediatamente in ospedale per informare Serdar di quanto accaduto, ma andrà incontro ad una spiacevole sorpresa.

Vi anticipiamo infatti che il dottor Ozturk non sarà disposto a mettere a rischio se stesso per dare una mano a Irem e le farà presente che, in fin dei conti, lui non verrà mai collegato allo scambio di documenti che Tolga le ha ordinato di fare. Il medico mostrerà quindi il suo vero volto, ma l’avvocatessa troverà il modo di vendicarsi…

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, spoiler: Irem smaschera Serdar

Eh sì: ferita nell’orgoglio, Irem andrà nello studio di Levent (Gürgen Öz) e farà presente a lui e Cansu (Fatma Toptas) che Serdar è stato il suo amante. Tuttavia, la Doğan si spingerà oltre con le sue dichiarazioni e rivelerà ai due che, un tempo, Serdar era proprietario di un fondo benefico, che ha invece utilizzato per riciclare denaro in maniera illecita. A tali parole l’avvocato darà veridicità attraverso una serie di documenti, dai quali il medico risulterà davvero colpevole.

Da un lato Levent affronterà immediatamente Serdar e lo inviterà a dimettersi prima che si rivolga al consiglio direttivo dell'ospedale per farlo licenziare, dall'altro il dottor Ozturk sembrerà deciso a non arrendersi alla prima difficoltà…