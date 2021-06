Quanti uomini gireranno intorno a Ezgi Inal (Ozge Gurel)? Troppi, decisamente troppi! Nelle prossime puntate italiane di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, saranno tanti gli aitanti maschietti che vorranno fare breccia nel cuore della giovane, compreso l’ex fidanzato “bastardo”, come lei stessa lo ha soprannominato, Soner Seçkin (Taygun Sungar).

Per tale ragione, la ragazza farà davvero fatica a districarsi all’interno di una situazione che apparirà sempre più complicata…

Mr Wrong, news: Soner e la “fidanzata” Seda perdono il bambino

Le anticipazioni indicano che tutto partirà in seguito ad un evento alquanto drammatico. Seda, il nuovo interesse amoroso di Soner, comincerà infatti ad avvertire dei forti dolori al basso ventre e si farà accompagnare in ospedale in modo tale da farsi visitare dal suo ginecologo di fiducia, ossia Serdar Ozturk (Sarp Can Koroglu). Sì, si tratta proprio del medico su cui la nostra Ezgi ha messo gli occhi!

Nonostante il tempestivo soccorso, Serdar non riuscirà però ad evitare il peggio, tant’è che Seda perderà purtroppo il bambino che aveva in grembo.

Da lì gli eventi prenderanno una piega inaspettata. Proprio come vi abbiamo anticipato nei nostri post precedenti, Serdar perderà un aereo per New York e deciderà di presentarsi al matrimonio dell’amico Kerem e di Ebru, la sorella di Ozgur Atasoy (Can Yaman). Ezgi scoprirà così che il medico si recherà alle stesse nozze dove lei fingerà di essere la fidanzata di Ozgur!

Un’ennesima beffa del destino, visto che Ezgi ha accettato il “finto fidanzamento” con Ozgur soltanto per avere le lezioni d’amore utili per conquistare Serdar. Tuttavia, i problemi non saranno per niente terminati…

Mr Wrong, spoiler: Soner vuole riconquistare Ezgi!!

Eh sì. Dopo il fatto tragico che lo ha colpito, Soner non se la sentirà di portare avanti la sua relazione con Seda e andrà a La Gabbia, il locale di proprietà di Ozgur e Ozan (Serkay Tutuncu), in cerca di un consiglio sul da farsi da parte dell’amica Gizem (Ece Irtem), impiegata lì come caposala.

Dai discorsi che Soner farà, emergerà quindi che l’uomo non ha mai smesso di amare Ezgi e di essersi pentito di averla lasciata. Per essere più precisi, Soner svelerà a Gizem che ha chiesto a Seda di sposarlo soltanto perché era incinta. Insomma, il fidanzamento apparentemente felice con la nuova fiamma non era altro che una farsa…

In ogni caso, il ragazzo non vorrà fare alcun passo verso Ezgi perché crederà che sia fidanzata con Ozgur, dato che l’avrà incontrata insieme a lui in un negozio.

Mr Wrong, trame: Gizem offre il suo aiuto a Soner!

Occhio dunque a ciò che dirà Gizem. Quest’ultima renderà infatti Soner partecipe del fatto che Ozgur ed Ezgi stanno soltanto mettendo in scena il loro fidanzamento per evitare che Sevim (Lale Basar) possa presentare al figlio delle probabili pretendenti nel corso del matrimonio tra Ebru e Kerem.

Appena apprenderà della messinscena, Soner sarà così disposto a tutto pur di riavere al suo fianco Ezgi e darà il suo consenso affinché Gizem possa aiutarlo a riuscire nell’impresa… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.