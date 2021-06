Riuscirà la piccola Zeynep (Ada Arca) a farsi una ragione riguardo alla relazione tra il padre Levent (Gürgen Öz) e Cansu (Fatma Topas)? Nelle prossime puntate italiane di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, la bambina sembrerà accettare la cosa, ma l’imprevisto ovviamente sarà dietro l’angolo…

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, news: Zeynep si trasferisce da papà Levent

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Zeynep deciderà di trasferirsi a casa di Levent quando quest’ultimo le farà presente che sta per sposare la sua amata Cansu. Ovviamente, la bimba sarà stata mandata lì dalla madre con un unico intento: sabotare l’unione nascente tra i due innamorati.

Non a caso, Zeynep si mostrerà inizialmente scostante con Cansu, anche se ad un certo punto si troverà davvero a suo agio con lei perché, in fondo, le darà quelle attenzioni che la mamma, troppo assorbita dal lavoro, non può darle. Proprio per questo, farà dei passi avanti nei confronti del papà e della sua fidanzata…

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, spoiler: Levent e Cansu hanno la benedizione di Levent

Eh sì: vi anticipiamo che una mattina, nel corso della colazione, Zeynep racconterà a Levent del piano pensato dalla madre per separarlo da Cansu. Tuttavia, la piccolina ammetterà di essersi pentita del suo comportamento perché la compagna non ha fatto altro che farla sentire amata e coccolata. Un discorso intenso, durante il quale Zeynep farà presente all’uomo che può tranquillamente sposare Cansu, a patto che lei possa andare a trovarlo quando lo ritiene opportuno.

Dopo aver ribadito che la sua casa sarà sempre anche quella della figlia, Levent rassicurerà quindi la piccolina sotto lo sguardo felice di Cansu, al settimo cielo per essere stata finalmente accettata da Zeynep.

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, trame: Cansu dà il via ai preparativi del matrimonio

Ma le cose andranno davvero per il verso giusto? Nell’attesa di sapere quello che effettivamente succederà, segnaliamo che Cansu si immergerà fin da subito nei preparativi del matrimonio, ovviamente supportata dalla cugina Ezgi (Ozge Gurel) e dall’amica Deniz (Cemre Gumeli).

In ogni caso, bisognerà fare particolarmente attenzione a quello che succederà in futuro in questa storyline, visto che non è affatto detto che, alla fine, Cansu e Levent riescano a pronunciare i voti nuziali. Un nuovo problema sarà infatti alle porte… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.