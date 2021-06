Anticipazioni settimanali puntate Mr Wrong, lezioni d’amore da lunedì 7 a venerdì 11 giugno 2021: Ozan ha un colpo di fulmine per Deniz: le propone di curare gli interessi legali del locale di cui è socio con Ozgur e, per fare colpo visto che lei stava cercando di aiutare Ezgi, offre alla stessa un lavoro come PR nel locale; Ozgur però non sa niente e, quando Ozan le presenta Ezgi, ha una reazione di sconforto!

Leggi anche: MR WRONG, anticipazioni puntata di martedì 1° giugno 2021

Ezgi non ha mantenuto la parola, rinunciando ad accompagnare Ozgur al matrimonio della sorella, ma non sa che il locale dove è appena stata assunta come PR è proprio quello del suo vicino di casa. Ozgur si sente pedinato e si rifiuta di assumerla. Lei lascia La Gabbia e vuole sfogarsi con sua cugina Cansu, così va a trovarla in ospedale, dove però incontra il suo ex con la nuova fidanzata evidentemente incinta. Disperata, si ubriaca e finisce a bussare alla porta di Ozgur. Ezgi è fuori di sé, non trova le chiavi di casa, vomita sul pianerottolo ed è febbricitante, così lui decide di aiutarla ospitandola a casa sua e prendendosi cura di lei. La mattina seguente le sue amiche vanno a trovarla ed Ezgi viene sorpresa con una maglia da uomo a mo’ di pigiama.

Mr Wrong: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Sorpresa dalle amiche con indosso una maglia da uomo, Ezgi, per giustificare l’indumento, dice loro che appartiene a Soner. Loro, credendo che sia ancora innamorata persa del suo ex, organizzano un rito per liberarla dei vecchi ricordi di lui. Pentita di aver piantato in asso Ozgur, che invece è stato gentile con lei, Ezgi ripensa all’accordo preso e decide di accompagnarlo al matrimonio. Mentre prepara la valigia, però, Cansu rientra a casa e le chiede dove stia andando. Lei si giustifica dicendo di voler andare a trovare sua madre a Bursa. L’indomani Ozgur ed Ezgi partono. Dopo un paio d’ore di viaggio, si fermano a fare colazione senza accorgersi di essere finiti alla caffetteria dei genitori di Ezgi.

Ozgur ed Ezgi sono costretti a mettere in scena una farsa: lui si finge Serdar, il dottore con cui Ezgi sarebbe dovuta uscire quella sera e con cui aveva detto alla madre che aveva un impegno. Finalmente giungono a Gocek, dove ad attenderli oltre alla madre e alla sorella, c’è la zia Fitnat, snob e pettegola che mette subito in difficoltà la finta coppia. Ozgur teme di essere scoperto e inventa un impegno inderogabile, portando con sé Ezgi. I due salgono in sella ad una Vespa, girano la città e poi vanno al porto turistico per prendere la barca. Qui si accordano sulla storia da raccontare.

Ezgi e Ozgur, durante una gita in yacht, restano bloccati su un’isola apparentemente deserta e popolata da sole capre, dove trascorrono la notte. L’isola, in realtà, e’ il covo segreto di una banda di narcotrafficanti, che il mattino seguente sopraggiungono sull’isola e li prendono in ostaggio!

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”