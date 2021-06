Anticipazioni serie tv New Amsterdam 3, trame ultimi episodi della terza stagione in onda martedì 29 giugno 2021 in prima serata su Canale 5:

New Amsterdam 3, trama episodio Tempo di lottare (3 x 13)

Max viene severamente criticato da Gwen e Calvin nel corso di un colloquio a cui sono presenti anche i rispettivi legali. Max appare molto turbato dal confronto e inizia ad avere dei dubbi su quanto sia adeguato come padre. In ospedale, mille dosi di vaccino potrebbero essere inutilizzabili per via di un malfunzionamento del frigorifero e Max cerca un modo di usarle prima che scadano, ricorrendo anche all’ausilio di Todd per convincere chi è indeciso a vaccinarsi.

Sharpe fa il possibile per essere vicina a Mina nella scelta del college, ma tale “intromissione” non viene gradita dalla ragazza. Reynolds si rende conto che la sua storia con Malvo non ha futuro.

New Amsterdam 3, trama episodio Ricominciare è difficile (3 x 14)

Floyd comincia una storia con Lyn, sia pure con tutti i problemi dovuti alla clandestinità. In ospedale viene convocato per un’urgenza e assiste il nuovo primario del reparto di Chirurgia, che al termine dell’intervento gli offre il posto di viceprimario. Ma ci saranno altre sorprese…

Iggy, Martin e i ragazzi viaggiano in camper da diverse settimane e non tutti sono pronti a ricominciare la vita precedente alla pandemia. Dopo aver lasciato a Helen un messaggio pieno di promesse, Max è disperato nel momento in cui perde la sua fede nuziale; quando Helen torna da Londra un giorno prima del previsto, l’accoglienza non è delle migliori.

