Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, da oggi su Netflix

Dopo l’uscita giapponese dello scorso gennaio, finalmente da oggi (3 giugno 2021), per la gioia di tutti i fan occidentali delle amatissime guerriere Sailor, su Netflix è disponibile Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, sequel di Sailor Moon Crystal, remake dello storico anime creato dalla fumettista giapponese Naoko Takeuchi.

“Quando un potere oscuro avvolge la terra e una misteriosa troupe di un circo appare dopo un’eclissi solare, i Sailor Guardians dovranno riunirsi per riportare la luce nel mondo“: questa è la sinossi ufficiale del film in due parti che racconta della leggendaria battaglia delle guerriere Sailor contro il Dead Moon Circus (che in Italia conosciamo come il Circo della Luna Spenta) della perfida regina Nehelenia.

Sailor Moon, oltre al manga, deve il suo successo planetario all’iconico anime anni Novanta composto da 200 episodi suddivisi in cinque stagioni, più tre lungometraggi, due cortometraggi e uno speciale TV diviso in tre parti. Nel 2014, in occasione dei vent’anni della serie animata, la Toei Animation ha deciso di realizzare un remake fedele al manga intitolato Sailor Moon Crystal, composto da 26 episodi per i primi due archi, 13 per il terzo e due lungometraggi per il quarto.

Dopo una lunga attesa, dunque, la paladina della legge che veste alla marinara è finalmente tornata per la gioia di milioni di fan nel mondo e ora non ci resta che goderci su Netflix la visione di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.