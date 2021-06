Sono ormai settimane che Cornelia Holle (Deborah Müller) tenta di superare i propri sentimenti per Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). Fino ad ora, però, i risultati sono stati a dir poco scarsi e la situazione non migliorerà con il tempo…

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna sarà infatti protagonista di un incidente che finirà paradossalmente per farla avvicinare moltissimo al suo amato. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia cerca di dimenticare Robert

Il primo amore è difficile da dimenticare… e Cornelia ne è un esempio! A decenni di distanza dalla sua storia con Robert, da qualche mese la donna ha infatti capito di essersi di nuovo innamorata del suo datore di lavoro. E questa volta non si tratterà di una semplice infatuazione giovanile…

Dopo aver invano tentato di reprimere i propri sentimenti, la donna ha deciso di confessare a Saalfeld i propri sentimenti. La reazione dell’uomo, però, non è stata quella sperata: benché sinceramente affezionato alla bella governante, infatti, l’albergatore le ha spiegato di non essere pronto per una nuova relazione in quanto il suo cuore appartiene ancora ad Eva (Uta Kargel).

A quel punto Cornelia si è rassegnata all’idea di non avere speranze e ha cercato di evitare in ogni modo il suo amato nell’attesa che i propri sentimenti svaniscano. I buoni propositi, però, non basteranno…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert perde la voce

Deciso a fare una sorpresa romantica alla sua amata Franzi (Lea Wegmann), Tim (Florian Frowein) chiederà infatti a Robert di aiutarlo a creare un’atmosfera particolare con degli aquiloni a forma di cuore. E, inutile dirlo, Saalfeld chiederà a sua volta a Cornelia di dargli una mano.

Il risultato? La donna sarà così emozionata dalla vicinanza con il suo amato da perdere il controllo del proprio aquilone, che finirà per colpire Robert alla gola! Ebbene, fortunatamente Saalfeld non riporterà danno gravi, ma – a causa del colpo ricevuto – non riuscirà più a parlare. Un bel problema per un cuoco stellato che si ritrova a dover dirigere i preparativi per un ricevimento nuziale…

Sentendosi in colpa per l’accaduto, Cornelia si offrirà di fare da “altoparlante” a Robert, non lasciando mai il suo fianco. Come se non bastasse, quando poi l’uomo si renderà conto di essersi dimenticato della torta nuziale, la Holle prenderà ancora una volta l’iniziativa e realizzerà insieme ad Amelie (Julia Gruber) un dolce spettacolare in tempi da record.

E così, invece che allontanarli, l’incidente con gli aquiloni finirà per far avvicinare sempre più pericolosamente Robert e Cornelia. Scoppierà l’amore? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

