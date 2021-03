Cornelia innamorata di Robert, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Era nell’aria da un pezzo, ma ora sta per diventare realtà: nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra Cornelia Holle (Deborah Müller) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) sboccerà l’amore. Purtroppo, però, il sentimento sarà solo in una direzione… almeno per ora! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa gelosa di Robert e Cornelia

Sono passate solo poche settimane dalla partenza di Eva (Uta Kargel) e dalla conseguente fine del matrimonio della Saalfeld con Robert. Quest’ultimo, però, sembra già essersi ripreso… ed il merito è di tre donne!

Se Valentina (Paulina Hobratschk) ha spronato il padre a reagire, Vanessa (Jeannine Gaspár) ha invece fatto ritrovare all’uomo la serenità e la spensieratezza iniziando con lui una relazione appassionata. E poi è arrivata Cornelia…

Fin dall’inizio, è stato subito chiaro che tra quest’ultima e Robert c’è una connessione speciale: cresciuti insieme, i due hanno un legame profondo, dovuto anche al fatto che in gioventù si scambiarono il loro primo bacio! Una confidenza che sta riaffiorando, suscitando la gelosia di Vanessa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelia si innamora di Robert

Nonostante i tentativi della giovane Sonnbichler di tenere la “rivale” lontana da Robert, è stato tutto inutile: non solo la Holle è stata assunta al Fürstenhof come nuova governante, ma ha anche iniziato a lavorare a stretto contatto con Saalfeld ad un progetto mirato a far ottenere all’hotel la certificazione bio.

Tale collaborazione darà frutti inaspettati…

Se inizialmente tra Cornelia e Robert non mancheranno gli attriti (soprattutto a causa dei tentativi di Vanessa di boicottare il loro lavoro insieme), con il tempo i due ex fidanzatini scopriranno di essere una squadra affiatatissima ed efficiente.

Ebbene, durante uno di questi momenti di vicinanza accadrà l’inevitabile: Cornelia si renderà conto di essersi (di nuovo) innamorata di Robert! E ora?

Convinta che i suoi sentimenti siano sono puramente di natura nostalgica, la Holle proverà ad ignorarli. Ben presto, però, si renderà conto di non riuscire ad evitare di ingelosirsi nel vedere Saalfeld insieme a Vanessa. E non ci vorrà molto prima che quest’ultima se ne accorga…

