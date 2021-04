Per settimane intere ha represso i propri sentimenti nell’attesa (vana) che la situazione potesse cambiare. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, Cornelia Holle (Deborah Müller) si renderà conto che il tempo a sua disposizione per provare a conquistare Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) sta per finite…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: FRANZI lascia STEFFEN! E Tim…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia bacia Robert

Cresciuti insieme al Fürstenhof, Cornelia e Robert sono stati più di semplici amici: all’epoca, infatti, la giovanissima Holle si era perdutamente innamorata di Saalfeld… e la storia si è ripetuta! Tornata al Fürstenhof a decenni di distanza, la donna ha infatti finito per perdere di nuovo la testa per l’albergatore. Purtroppo, però, il tempismo non è stato dei migliori…

Ancora fresco di divorzio da Eva (Uta Kargel), Robert si è infatti gettato in una storia passionale con Vanessa (Jeannine Gaspár) e non ha fino ad ora mostrato alcun interesse per Cornelia. Una situazione che non è migliorata con la fine della relazione dell’uomo con la Sonnbichler.

Speranzosa di potersi avvicinare al suo amato ora che quest’ultimo è di nuovo single, Cornelia è infatti partita per una gita in barca con lui. Un’avventura che si è trasformata in un disastro! Eh sì perché non solo Robert non è sembrato interessato alla Holle, ma – quando quest’ultima lo ha baciato per errore – ha reagito in modo divertito!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelia confessa a Robert di amarlo

A quel punto a Cornelia è stato chiaro che la sua è una causa persa: Robert chiaramente non ne vuole sapere di lei! Se la ragione le dirà di gettare la spugna, il cuore però andrà in un’altra direzione…

Nonostante i suoi sforzi, la Holle non riuscirà infatti a dimenticare il suo bacio con Saalfeld, al punto da prendere una decisione inaspettata: lottare per conquistare l’uomo che ama. Ancora una volta, però, il destino sembrerà mettersi di mezzo.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Il braccio di ferro tra Ariane (Viola Wedekind), Werner (Dirk Galuba) e Christoph (Dieter Bach) – e soprattutto, la dimostrazione che i due Saalfeld sono disposti a passare sopra i propri principi morali pur di riavere le proprie quote del Fürstenhof – porteranno infatti Robert a considerare l’idea di lasciare il Fürstenhof.

A quel punto Cornelia capirà che non le resta molto tempo per rivelare all’uomo i suoi sentimenti. E così, dopo aver scoperto che Saalfeld era innamorato di lei in passato, deciderà di aprirgli il proprio cuore e di dichiararsi! Purtroppo per lei, però, la reazione di Robert non sarà quella sperata… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.