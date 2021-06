And Just Like That… continua a raccogliere gli storici personaggi di Sex and the City nel sequel revival della serie cult anni Novanta! E così, dopo Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis anche Chris Noth, l’interprete di Mr. Big, si unisce al cast della serie evento in onda prossimamente su HBO Max!

Dopo l’ingombrante assenza di Kim Cattrall, l’attrice che per sei stagioni e due film al cinema ha dato i natali all’esuberante ed esplosiva Samantha Jones, i fan temevano di dover rinunciare anche al grande amore della bionda protagonista, ma per fortuna l’attore ha firmato per unirsi al cast dell’attesissimo revival.

Per questioni di riservatezza sulla trama non è chiaro quali saranno i rapporti di John James Preston (questo è il suo vero nome) e Carrie, dopo che la coppia si è sposata nel primo film di Sex and the City (2008) e ha celebrato il loro secondo anniversario di matrimonio nel sequel cinematografico (2010).

Un ritorno, quello di Chris Noth, che Michael Patrick King – storico produttore esecutivo della serie, dei due film e del sequel – ha commentato così:

Sono entusiasta di poter lavorare con Chris anche in And Just Like That… Come potremmo mai fare un nuovo capitolo di Sex and the City senza il nostro Mr. Big?

Ma, oltre alle tre iconiche protagoniste e il ritorno a sorpresa di Chris Noth, anche un’altra vecchia gloria della serie ha deciso di far ritorno a casa: si tratta di Aidan Shaw (interpretato da John Corbett) con cui Carrie Bradshaw nella serie originale ha vissuto un’intesa storia d’amore.

Insomma, fatta eccezione per Kim Cattrall, molti dei personaggi storici della serie, pian piano, uno dopo l’altro, per la gioia dei fan stanno riprendendo i loro vecchi ruoli.

Inoltre, come anticipato in un precedente post, faranno parte del cast molti nuovi personaggi di etnie diverse, tra cui l’attrice Sara Ramirez (l’ex Callie Torres di Grey’s Anatomy) nei panni di Che Diaz, un personaggio di genere non binario, che gestisce un podcast a cui partecipa spesso Carrie Bradshaw.

Sex and the City And Just Like That – che inizierà la produzione a New York quest’estate – seguirà le lussureggianti ma complicate vite di Carrie, Miranda e Charlotte mentre vivono la loro longeva amicizia e affrontano nuove avventure e possibili nuovi amori da donne ormai cinquantenni. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.