Skam Italia 5 nel 2022 su Netflix, le news

Finalmente arriva la notizia che i fan aspettavano da tempo: SKAM Italia tornerà su Netflix nel 2022 con una quinta attesissima stagione, ciò per la gioia di milioni di appassionati che adesso hanno la certezza che il prossimo anno potranno rituffarsi nelle vicende personali degli amatissimi liceali romani.

Leggi anche: GREY’S ANATOMY 17, anticipazioni episodio di martedì 15 giugno su Fox

Skam Italia è il remake dell’omonima webserie norvegese nata nel 2016: dopo le prime tre stagioni arrivate al successo su Tim Vision e una quarta condivisa con Netflix, dal prossimo capitolo la trasmissione passa in esclusiva sulla piattaforma streaming statunitense.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

La serie, divenuta in poco tempo un vero e proprio fenomeno globale, esplora attraverso uno stile narrativo diretto e realistico il mondo adolescenziale, raccontando storie di grande impatto emotivo molto vicine ai giovanissimi con al centro della trama i primi amori, il conflitto generazionale, il sesso, l’orientamento sessuale e l’identità di genere, spaziando anche su tematiche purtroppo sempre più diffuse nella generazione Z come il bullismo e i disturbi alimentari.

A pochi minuti dall’annuncio ufficiale di Netflix, il teaser che ufficializza l’arrivo della quinta stagione ha raggiunto in pochissimo tempo un numero di interazioni record sui social! La quarta stagione di Skam Italia, creata da Ludovico Bessegato con Cross Productions, si è conclusa con gli esami di maturità dei giovani protagonisti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

Per adesso la sinossi del nuovo super atteso capitolo ancora non è stata svelata, quindi per tutte le novità su cast e trama non resta che attendere nuovi dettagli che sicuramente arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.