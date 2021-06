Tutto è pronto per la nuova stagione di Tempesta d’amore! Con Tim (Florian Frowein) e Franzi (Léa Wegmann) ormai in partenza, il testimone passerà infatti ad una nuova coppia. E sarà proprio durante le nozze dei due precedenti protagonisti che tra Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) scoccheranno le scintille…

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Maja si innamora di Florian

Il loro primo incontro non è certo stato dei più romantici, tanto che Maja e Florian erano convinti di non rivedersi mai più. Come spesso accade, però, la prima impressione può ingannare! Nell’arco di pochi giorni, infatti, i due ragazzi si sono resi conto di essere molto più simili di quanto pensassero. E, soprattutto, di non essere affatto indifferenti l’uno all’altra…

Il momento della svolta arriverà grazie alla comune passione dei due protagonisti per la natura: dopo aver trovato un coniglietto gravemente ferito nel bosco, Maja ha deciso di tentare di guarirlo. Saranno però le amorevoli cure di Florian a salvare l’animaletto da morte certa.

Il risultato? Vedendo Vogt prendersi cura del suo amato Napoleone, la von Thalheim capirà di essersi innamorata! Ma lui ricambierà i suoi sentimenti?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja si dichiara a Florian

Sopraffatta da quell’amore inaspettato, la ragazza cercherà inizialmente di tenersi a distanza dal suo amato. Ogni tentativo, però, risulterà vano! Invece che allontanarsi, infatti, i due finiranno per avvicinarsi sempre di più, tanto che sarà proprio Florian a correre in soccorso di Maja quando quest’ultima rimarrà bloccata su un tetto il giorno del matrimonio di Tim e Franzi!

Reduci da quella curiosa avventura, Vogt e la von Thalheim trascorreranno insieme l’intera serata del ricevimento, divertendosi moltissimo e avvicinandosi pericolosamente. Vista la tarda ora, Florian si offrirà di accompagnare a casa la sua dama, che ovviamente accetterà felice. Le cose, però, non andranno come previsto…

Quando Vogt si preparerà a tornare a casa propria, la von Thalheim proverà a fermarlo, rivelandogli di vedere in lui molto più di un collega o un amico. La reazione del guardiacaccia, però, la lascerà di stucco: benché visibilmente lusingato dalle parole di Maja, infatti, Florian la respingerà dicendole chiaramente di non essere disposto a farsi usare per dimenticare l’ex fidanzato.

A quel punto il ragazzo se ne andrà, lasciando la von Thalheim con il cuore spezzato: riuscirà Maja a dimostrare al suo amato che i propri sentimenti sono sinceri? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

