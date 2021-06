A forza di giocare con il fuoco, prima o poi ci si brucia. Dopo aver usato ogni mezzo per calunniare Christoph Saalfeld (Dieter Bach), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) vedrà i suoi intrighi smascherati proprio dalla persona a cui tiene di più…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Florian e Maja a “caccia” di un LUPO!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane vuole separare Christoph e Selina

La guerra tra Ariane e Christoph va avanti ormai da parecchi mesi ma, da quando al Fürstenhof è comparsa Selina von Thalheim (Katja Rosin), la situazione è esplosa. All’odio che la Kalenberg cova per decenni per l’albergatore, si è infatti aggiunta la “rivalità” per Selina. Se quest’ultima si schierasse con Saalfeld, infatti, la dark lady perderebbe anche la sua migliore amica…

Disposta a tutto per impedire che ciò accada, Ariane ha tentato in ogni modo di screditare il suo nemico giurato agli occhi di Selina. Nonostante i suoi sforzi, però, il legame tra quest’ultima e Christoph si è rivelato più forte di tutto.

Ebbene, invece che scoraggiarsi, di fronte ai suoi fallimenti la Kalenberg diventerà sempre più furiosa e determinata, tanto da decidere di ordire un nuovo crudele intrigo ai danni della sua nemesi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina scopre che Ariane ha calunniato Christoph

Grazie alla complicità di Erik (Sven Waasner), Ariane riuscirà a effettuare dei trasferimenti di denaro dalla fondazione per cui Christoph lavora al conto privato di quest’ultimo. Come prevedibile, non ci vorrà molto perché il crimine venga scoperto, con conseguente licenziamento immediato dell’uomo. Il peggio, però, deve ancora venire…

Dopo averlo provocato fino a farlo esplodere di rabbia, la Kalenberg accuserà Saalfeld di averla aggredita fisicamente, arrivando a denunciarlo alla polizia. E, per rendere ancora più convincente la sua storia, si tingerà il viso di blu per simulare un grosso ematoma. Questa volta, però, pagherà a caro prezzo la sua sfacciataggine…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Sconvolta dall’accaduto, Selina si prenderà infatti cura dell’amica “ferita”, salvo accorgersi molto presto che qualcosa non torna. Un sospetto che avrà presto conferma: le basterà toccare il volto di Ariane per rendersi conto che il presunto livido è in realtà solo “dipinto”!

E a quel punto la von Thalheim capirà finalmente chi è davvero la sua migliore amica… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.