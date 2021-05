La gelosia è un sentimento tanto potente quanto difficile da reprimere… e Rosalie Engel (Natalie Alison) lo sa bene! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna capirà infatti che la migliore arma a sua disposizione per far capitolare Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) è proprio fargli credere di essere interessata ad altri uomini. E le conseguenze non si faranno attendere…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael capisce di amare Rosalie

Ogni volta che Rosalie ha bussato alla sua porta, Michael ha visto la propria vita venire costantemente stravolta. Esuberante, passionale ma anche assolutamente inaffidabile ed imprevedibile, la Engel finisce infatti spesso per danneggiare (più o meno volontariamente) chi le sta vicino. E questo il medico lo sa bene…

Memore delle delusioni ricevute in passato dall’ex fidanzata, Niederbühl ha dunque deciso di mantenere i suoi rapporti con la Engel a livello di semplice amicizia, senza lasciarsi coinvolgere in pericolose liaison romantiche. Non sempre, però, cuore e mente vanno d’accordo…

Poco dopo aver stroncato le speranze di Rosalie di ricominciare una relazione con lui, infatti, Michael si è reso conto di essersi innamorato di nuovo di lei! Peccato che potrebbe essere troppo tardi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie a ingelosire Michael con Max

Delusa ed offesa dal comportamento del dottore, la Engel ha infatti deciso di chiudere con lui e di concentrarsi sulla propria vita, flirtando con altri uomini. Ebbene, effettivamente Rosalie riuscirà a ritrovare la propria serenità, tanto da convincersi che i suoi sentimenti per Michael non siano reali bensì il frutto della sua paura di rimanere da sola.

Ormai convinta che la cosa migliore sia restare in rapporti di amicizia con il medico, la Engel spronerà Cornelia (Deborah Müller) a seguire il suo esempio e a togliersi dalla testa Robert (Lorenzo Patané). Le cose, però, non andranno secondo i piani! Quando Cornelia scriverà i suoi buoni propositi per dimenticare Saalfeld, infatti, verrà sorpresa proprio da quest’ultimo. E così, per trarsi d’impiccio, la Holle sosterrà che il foglio appartiene a Rosalie…

Il risultato? Robert si convincerà che Rosalie ami ancora profondamente Michael ed informerà quest’ultimo, spingendolo a lottare per la Engel. Inizialmente il medico non sarà troppo convinto, ma quando vedrà la donna flirtare con suo nipote Max (Stefan Hartmann), – che aveva appena iniziato a conoscere – non ci vedrà più!

Ebbene, la gelosia di Niederbühl non passerà inosservata a Rosalie, che deciderà di sfruttare la cosa a proprio vantaggio: flirterà sempre più apertamente con Max per stuzzicare Michael fino a costringerlo ad ammettere i propri sentimenti. Il suo piano funzionerà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

