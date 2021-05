Sono puntate all’insegna della novità quelle in onda in questo periodo in Italia. Con la sedicesima stagione ormai giunta nella sua fase conclusiva (che non risparmierà grandi emozioni), ci stiamo infatti lentamente preparando alla nuova annata di Tempesta d’amore grazie all’ingresso in scena dei nuovi personaggi destinati a farci compagnia i prossimi mesi.

Dopo Maja von Thalheim (Christina Arends), Florian Vogt (Arne Löber) e Erik Vogt (Sven Waasner), al Fürstenhof giungerà infatti un nuovo personaggio. Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Max arriva al Fürstenhof

Un ciclo sta per concludersi a Tempesta d’amore. Con Franzi (Léa Wegmann) e Tim (Florian Frowein) finalmente riuniti e felici, l’happy end della sedicesima stagione si fa sempre più vicino. Lieto fine che è stato possibile soprattutto grazie all’aiuto di Amelie Limbach (Julia Gruber).

Come sappiamo, infatti, è stata proprio la giovane stalliera a smascherare gli intrighi di Steffen (Christopher Reinhardt) permettendo così ai due protagonisti di ritrovarsi. Un gesto che da una parte le ha liberato la coscienza, ma dall’altra le ha precluso per sempre la possibilità di tornare insieme a Tim.

Ebbene, proprio Amelie sarà protagonista di un incontro decisamente poco romantico che segnerà l’ingresso in scena di un nuovo personaggio. Durante una passeggiata a cavallo, la ragazza avrà infatti un incidente a causa di un giovane sconsiderato in sella ad una mountain bike.

Fortunatamente la Limbach se la caverà con qualche contusione ed un brutto mal di schiena, che curerà grazie alle indicazioni del nuovo fitness trainer del Fürstenhof. Le basterà scambiare due parole con il nuovo collega, però, per scoprire che l’uomo che la sta aiutando a fare fisioterapia è lo stesso che l’ha investita…

Sarà questo l’ingresso in scena di Max Richter!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Max troverà il grande amore

Nipote di secondo grado di Michael (Erich Altenkopf), Max giungerà al Fürstenhof per cercare un lavoro che gli permetta di guadagnarsi da vivere durante una pausa dell’università. Lavoro che, come appena anticipato, riuscirà ad ottenere.

Questo nuovo personaggio che andrà a sostituire idealmente il ruolo lasciato vacante da Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel). In effetti i punti di contatto sono molti: entrambi sono giovani, sportivi, appassionati di ciclismo e fitness trainer di professione. E le somiglianze non sono finite qui…

Esattamente come il suo “predecessore”, Max farà parecchi pasticci in amore e ci metterà parecchio tempo a capire che la donna della sua vita è sempre stata di fronte a lui…

Tempesta d’amore, casting news: Stefan Hartmann interpreta Max Richter

Il personaggio di Max Richter verrà interpretato da Stefan Hartmann, attore tedesco classe 1990. Parallelamente alla sua attività in teatro, il trentunenne interprete d’oltralpe ha già avuto ruoli di rilievo in numerose produzioni televisive d’Oltralpe.

A partire dalla puntata 3501, Hartmann entrerà a far parte del cast fisso di Tempesta d’amore, facendo così la sua prima esperienza in una telenovela. E, se nelle prime settimane il personaggio di Max sarà soprattutto coinvolto in trame secondarie, con il tempo è destinato ad avere un ruolo in primo piano… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

