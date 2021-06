Una delle trame portanti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore – presto al via anche da noi in Italia – sta per giungere ad un punto di svolta. Tra pochissimo i telespettatori tedeschi della soap vedranno infatti un crudele intrigo svelato. E per una volta Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) non vestirà i panni del carnefice, bensì quelli della vittima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Rosalie vuole andarsene! E Michael…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph fa credere ad Ariane di avere un tumore

Da tempo ormai Ariane è diventata un pericolo non solo per Christoph (Dieter Bach), ma anche per chiunque sia vicino all’albergatore. Stanco di vivere nel terrore per sé e per i propri cari e determinato a riprendersi il suo Fürstenhof, Saalfeld deciderà così di ordire un perfido intrigo per liberarsi una volta per tutte della dark lady: farle credere di essere malata!

Con l’aiuto di un medico connivente e la complicità di Werner (Dirk Galuba), l’uomo inizierà dunque a somministrare alla Kalenberg dei farmaci che le provocheranno dei sintomi compatibili con un tumore al cervello. Diagnosi che verrà poi confermata dal complice dei Saalfeld.

Ebbene, per una volta tutto sembrerà andare secondo i piani: sconvolta dalla prospettiva di avere pochi mesi rimasti di vita, Ariane perderà ogni interesse per gli affari, tanto da pensare di vendere le sue azioni del Fürstenhof e godersi il tempo che le resta insieme ad Erik (Sven Waasner), di cui si è nel frattempo innamorata.

Ben presto, però, la situazione rischierà di sfuggire di controllo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane tenta di uccidersi

A causa dell’aggravarsi dei suoi sintomi, la Kalenberg inizierà a pensare di poter presto perdere lucidità e, dopo aver invano tentato di convincere Erik a prometterle di aiutarla a morire prima che sia troppo tardi, deciderà di prendere lei stessa in mano la situazione. E così, dopo aver redatto il proprio testamento e scritto una lettera di addio, Ariane tenterà il suicidio!

Ebbene, fortunatamente il peggio verrà evitato grazie al pronto intervento di Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber), che soccorreranno la donna appena in tempo. Benché il peggio sia stato evitato, il disperato gesto della dark lady, però, non rimarrà senza conseguenze…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Selina scopre l’intrigo di Christoph

Erik scoprirà infatti che Christoph ha sottratto sia la lettera d’addio sia il testamento lasciato da Ariane per lui. Capendo che l’albergatore voleva far sparire i documenti, Vogt deciderà di parlare dei propri sospetti alla persona più vicina a Saalfeld: Selina (Katja Rosin).

Ebbene, inizialmente quest’ultima non darà peso alle parole di Erik, ma deciderà comunque di andare fino in fondo alla cosa. Ciò che scoprirà, però, andrà ben oltre i suoi peggiori timori! Dopo aver ascoltato una conversazione privata tra il fidanzato e Werner, la von Thalheim verrà infatti messa di fronte ad una verità incredibile: sono stati i due Saalfeld a provocare i sintomi di Ariane per convincerla di avere un tumore!

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Inutile dire che questa rivelazione sconvolgerà profondamente Selina, che – nonostante i tentativi di Christoph di implorarla a non tradirlo – deciderà di rivelare la verità ad Ariane. E a quel punto la rabbia della dark lady esploderà in tutta la sua violenza… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

(Puntate 3624-6, in onda in Germania dal 18 al 23 giugno 2021)

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.