Non è certo qualificabile come “antagonista”, ma quando si tratta del suo Fürstenhof Werner Saalfeld (Dirk Galuba) non guarda in faccia a nessuno! Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’anziano albergatore venga preso dal panico all’idea di cedere una parte del suo amato hotel, arrivando a commettere un’azione spregevole…

Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Maja scopre la storia di Gerda Bergmüller

Il Fürstenhof si confermerà ancora una volta una fonte inesauribile di segreti e sorprese. Dopo le rivelazioni degli ultimi anni, tra pochissimo verrà infatti alla luce una vecchia storia che cambierà per sempre le vite di alcuni personaggi…

Tutto inizierà quando Maja von Thalheim (Christina Arends) troverà un piccolo nascondiglio segreto in un muro della cantina dell’hotel. Incuriosita, la ragazza guarderà meglio trovando nel vano un vecchio documento risalente ad ormai parecchi decenni prima e dal contenuto a dir poco scottante…

Si tratterà di una lettera d’amore scritta dall’allora padrone del Fürstenhof – Ludwig Saalfeld – ad una certa Gerda Bergmüller, con cui ebbe una relazione da cui nacque un figlio. Deciso a garantire alla sua amata ed al bambino un futuro agiato, l’uomo fece un atto di donazione cedendo a Gerda una parte dei terreni del Fürstenhof. Peccato solo che il documento sparì nel nulla!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner scopre che Florian e Erik sono dei Saalfeld

Capendo l’importanza del ritrovamento, Maja si precipiterà dai Saalfeld, ma avrà la sfortuna di imbattersi in Werner. Quest’ultimo intuirà infatti immediatamente che quel documento potrebbe avere gravi conseguenze e così, non appena rimasto solo, deciderà di distruggerlo!

Quando Robert (Lorenzo Patané) scoprirà quanto accaduto, però, non solo si infurierà con il padre, ma deciderà di indagare per andare a fondo di quella storia misteriosa. Sarà così che verrà fuori che Gerda Bergmüller altri non è che la nonna di Florian (Arne Löber) ed Erik (Sven Waasner)!

Questi ultimi potrebbero rivendicare il possesso del terreno che un tempo Ludwig donò alla loro nonna… Peccato solo che Werner non ne voglia sapere!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner minaccia Maja

Il risultato? L’anziano albergatore si scontrerà ancora una volta con il figlio Robert, con cui nascerà un’accesa discussione. Ebbene, padre e figlio saranno così presi dal loro alterco da non accorgersi di avere un testimone indesiderato…

Eh sì, perché Maja sarà subito dietro di loro e ascolterà tutta la conversazione, scoprendo così l’incredibile verità sui Vogt. Imbarazzata, la ragazza si allontanerà con una scusa, ma non riuscirà ad evitare i Saalfeld a lungo…

Poco dopo, infatti, Werner la raggiungerà nella stanza del personale e – dopo averla apertamente minacciata – la metterà di fronte ad una scelta: tenere la bocca chiusa e mantenere il suo posto al Fürstenhof… oppure essere sincera con i Vogt e venire licenziata!

E così la povera von Thalheim si ritroverà a scegliere tra il suo lavoro e i crescenti sentimenti verso Florian. Cosa deciderà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

