Brutta sorpresa per Alberto! Lo storico protagonista di Un posto al sole aveva grandi ambizioni e sperava evidentemente di aver trovato in Pietro Abbate (Simon Grechi) la classica “gallina dalle uova d’oro” con cui ricostruire la propria esistenza, dopo i dolori causati dall’ambiguo rapporto di lavoro con Barbara Filangieri (Mariella Valentini).

E invece, proprio nelle più recenti puntate di Upas, il Palladini ha capito che da Abbate non caverà un ragno dal buco! Ormai Pietro è un uomo braccato dalla polizia e, anche se volesse (cosa niente affatto scontata), non potrebbe più aiutarlo a riemergere…

Insomma, la delusione è forte e ora, come si evince dalle anticipazioni, Alberto si accinge a toccare il suo punto più basso. Cosa succederà? Quel che è certo è il personaggio interpretato da Maurizio Aiello cadrà quasi in disgrazia e presto lo vedremo affrontare duramente colui che più odia: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Il periodo altamente negativo ci viene confermato proprio da chi gli presta il volto, visto che Maurizio in questi giorni ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo in cui ha fatto capire che…

Lo vedrete di nuovo soffrire. Per Alberto Palladini, il mio personaggio, non è ancora arrivato il momento della redenzione.

Come peraltro vi abbiamo già anticipato, anche sul versante sentimentale le cose non andranno bene, con Clara (Imma Pirone) sempre più vicina a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Ma non è detto che Alberto molli la presa… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

