A Un posto al sole, anche il ruolo di Rossella (Giorgia Gianetiempo) ha avuto la sua pausa – come sta succedendo un po’ a tutti i personaggi della soap – ma ora per la ragazza è arrivato il momento di tornare a Napoli.

A fine mese ritroveremo dunque la figlia di Silvia (Luisa Amatucci), che sarà centrale durante l’estate di Upas: è facile immaginare infatti che il suo ritorno in città vada in qualche modo a creare problemi a una situazione sentimentale il cui sviluppo appare sempre più probabile.

Eh sì: tra Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Clara (Imma Pirone) le cose vanno ormai verso la nascita di un vero amore ed ora sarà interessante capire cosa succederà quando il giovane Giordano si ritroverà davanti la sua “vecchia fiamma”. Ma non c’è solo questo all’orizzonte: sul “versante Clara”, vi anticipiamo che Alberto Palladini (Maurizio Aiello) continuerà a non mollare del tutto la presa: l’uomo, che peraltro andrà presto incontro a nuove e negative vicende, non si metterà il cuore in pace e non accetterà che la sua storia con la Curcio sia finita.

C’è da dire che il ritorno di Rossella è legato soprattutto alla conclusione del suo iter universitario (non per niente la trasferta fuori Napoli, a livello di trama, era stata giustificata proprio con la sua necessità di concentrarsi per studiare), ma non ci meraviglieremmo affatto se ora lei si trovasse coinvolta di nuovo anche nelle trame che riguardano il suo ex boyfriend. E non finisce qui…

C’è infatti un rumor su un qualcosa che non è imminente e di conseguenza non è il caso di parlarne ora, se non a mo’ di accenno: al momento ci limitiamo a segnalare che – se le cose non cambieranno strada facendo – tutta questa storyline dovrebbe essere arricchita in un futuro non vicinissimo da una novità ulteriore quanto inaspettata, in grado di mettere “altro sale” nelle vicende della nostra Rossella. Ne parleremo a tempo debito…

