Nonostante la concomitanza con gli eventi calcistici legati ai Campionati Europei, si mantengono molto buoni gli attuali ascolti di Un posto al sole, che da qualche mese sembra aver trovato nuova linfa grazie alla storia inedita dei guai ai Cantieri Palladini – Flegrei. Al momento tutti gli occhi sono puntati su Lara Martinelli e la sua potenziale triste sorte, ma vedrete che presto ci preoccuperemo per qualcun altro…

Per quanto riguarda Lara, diciamolo subito, il personaggio interpretato da Chiara Conti riuscirà a sopravvivere al brutto guaio che le è capitato a causa della perdita di controllo di Pietro Abbate (Simon Grechi). Dunque nelle imminenti puntate non ci sarà un’ulteriore morte come conseguenza della volontà di vendetta di Pietro, però Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) a breve avrà un altro, grosso motivo per essere in ansia!

Il protagonista dei prossimi fatti, come avrete già compreso, è Filippo (Michelangelo Tommaso). Proprio in un momento in cui la vita dell’uomo d’affari poteva essere lieta, in conseguenza anche del fatto che la moglie Serena (Miriam Candurro) è incinta, il Sartori invece si ritroverà presto immerso in un nuovo incubo, che non mancherà di incollare alla tv i fan della soap partenopea di Rai 3.

Già da diversi mesi, Filippo combatte con un problema di salute non da poco, di cui però per un certo periodo non si è più parlato molto (tanto che lui, Serena e Irene sono stati in Germania per alcune settimane). Ebbene, la questione non è stata in realtà accantonata dagli autori e ora si riproporrà con una notevole carica drammatica, tanto che già nei prossimi episodi i suoi malori aumenteranno!

Su Instagram la storyline in arrivo è stata definita “bella tosta” e in effetti proprio sui social si è visto qualcosina (parliamo di capelli cortissimi) che fa pensare a un look da “intervento chirurgico”. Aggiungiamo che il professor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca) tornerà a vedersi di più prossimamente, segno che a breve ci sarà bisogno di lui…

Prepariamoci insomma a un’estate piena di tensione e non solo per la situazione dei Cantieri. Peraltro, come vi abbiamo segnalato recentemente, si rumoreggia da settimane su un’amnesia che potrebbe riguardare un protagonista di Upas. E già sul web c’è chi si chiede se la cosa non possa riguardare proprio Filippo, staremo a vedere… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

