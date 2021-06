Periodo veramente super per Un posto al sole. Più di una volta vi abbiamo sottolineato i buoni ascolti conquistati in questi giorni dalla soap partenopea di Rai 3 e torniamo a farlo perché, nella puntata del 9 giugno, la trasmissione ha raggiunto ben 1.808.000 telespettatori con lo share record dell’8,12%.

Quello di mercoledì 9 è stato peraltro un episodio caratterizzato da una scena madre tutta al femminile: una lite tra donne (Marina – Lara) di quelle che piacciono tanto ai fan delle soap, indice di una rivalità destinata a continuare anche nei prossimi appuntamenti!

Nel futuro del programma terrà ancora banco la complessa faccenda della crisi ai Cantieri (che nell’immediato vedrà anche Lara fortemente a rischio), ma ci sarà spazio anche per altro. Stando agli ultimi rumor che circolano su Upas, per un importante personaggio si aprirà infatti una nuova fase drammatica con un risvolto inaspettato.

Eh sì: le indiscrezioni che vi riportiamo in anteprima sembrano indicare dei problemi davvero sorprendenti per qualcuno che amiamo molto: un’amnesia o qualcosa del genere? Staremo a vedere, ma si mormora anche che tutto questo porterà anche un ritorno in scena al femminile: chi potrebbe essere?

