Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio 2021: Guido e Mariella provano a far riavvicinare Michele e Silvia, ma le cose potrebbero non andare come sperato. Filippo affronta la difficile decisione riguardo al delicato intervento chirurgico al quale dovrebbe sottoporsi, cercando di non far preoccupare i suoi cari; tuttavia il timore che qualcosa possa andare male sembra attanagliare tutta la famiglia.

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 22 giugno 2021

Mariella e Guido sono sempre più consapevoli di quanto il matrimonio di Michele e Silvia sia in pericolo e intanto la Graziani sembra già pentita di essersi spinta troppo in là. Marina continua a trascurare la famiglia per occuparsi dei Cantieri e consentire a Ferri di stare vicino al figlio. Filippo e Serena cercano di rassicurare Irene.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Un ritorno inatteso sembra poter ristabilire una certa normalità nella vita di Silvia, ormai sempre più stravolta dalla presenza di Giancarlo. Animato dal rancore e dalla necessità di soldi, Alberto chiede a Niko di assisterlo in un’ardita causa giudiziaria. Desideroso di trovare le figurine mancanti per completare il suo album, Jimmy si lascia convincere dal suo amico Camillo a intraprendere una piccola avventura on the road.

Rossella si prepara a riprendere in mano la sua vita. Per Silvia, divisa tra la famiglia e Giancarlo, è giunto il momento di prendere una difficile decisione. Per Filippo si avvicina il momento dell’operazione, ma prima trova il modo di concedersi una piccola follia. La pace sembra terminata per Jimmy e Camillo, alle prese con una piccola e terribile bulletta.

Filippo si prepara ad affrontare l’intervento, circondato dall’affetto di famiglia e amici. Rossella affronta il suo ultimo esame universitario e intanto Patrizio deve fare i conti con il ritorno della ragazza. Silvia è molto contenta per la figlia ma è anche turbata per quello che è accaduto con Giancarlo. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.