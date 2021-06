In tempi non sospetti, vi abbiamo anticipato che un importante personaggio di Un posto al sole sarebbe andato incontro ad un’amnesia. A quel punto, diversi fan della soap hanno iniziato a pensare che potesse trattarsi di Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso), visto che già allora era l’unico ruolo che accusava problemi di salute. E così sarà, come le nuove anticipazioni hanno ampiamente evidenziato.

Va dunque in scena la storia “bella tosta” di cui vi avevamo parlato e che sarà con tutta probabilità una delle trame portanti dell’immediato futuro. In questi giorni stiamo vedendo gli ultimi attimi di serenità di Filippo, prima che un vero e proprio tsunami si abbatta su di lui e sui suoi cari…

Come già sapete se avete letto gli spoiler inerenti alla prossima settimana, l’intervento al giovane Sartori si potrà definire tecnicamente riuscito, ma avrà una conseguenza non da poco: una grave amnesia! Filippo perderà la memoria limitatamente agli ultimi dieci anni e questo porterà ad un gigantesco problema: l’uomo non ricorderà nulla di Serena (Miriam Candurro) e neanche di sua figlia Irene (Greta Putaturo), mentre continuerà a riconoscere suo padre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Ferri senior reagirà con determinazione e rabbia all’accaduto, reagendo peraltro molto male quando il professor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca) tenterà di spiegare con “freddezza professionale” quello che è accaduto. Eh sì, Roberto continuerà a pensare che sarebbe stato meglio operare il figlio all’estero. Ma Serena, invece, come la prenderà?

Per la Cirillo sarà ovviamente dilaniante non essere riconosciuta dal marito, che – ripetiamo – avrà cancellato dalla sua memoria persino la figlioletta. E la cosa peggiore è che nessuno al momento può dare a Serena o ad altri una tempistica su quando (o se) la memoria di Filippo tornerà!

Quindi la situazione prenderà da ora in poi una direzione piena di punti interrogativi. Cosa succederà nel momento in cui Filippo non si sentirà emotivamente legato alla sua legittima moglie? Staremo a vedere… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

