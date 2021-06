Nelle attuali puntate di Un posto al sole, Lara Martinelli è più che mai al centro della scena. Il personaggio interpretato da Chiara Conti, infatti, ha messo in piedi un doppio gioco abbastanza difficile da decifrare: da una parte la donna sembra essere passata dalla parte di Pietro Abbate (Simon Grechi), dall’altra pare anche tenere molto a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e gli giura eterna fedeltà al di là delle apparenze.

Come proseguirà questo stare “un po’ di qua e un po’ di là”? Occhio, perché presto si concretizzerà un’anticipazione che vi abbiamo fornito sin da tempi non sospetti: la Martinelli passerà davvero un “brutto quarto d’ora”, diciamo così.

Lara è dunque in pericolo? O quanto meno rischia qualcosa? Gli spoiler relativi alle prossime puntate di Upas mettono in evidenza un Pietro molto provato dagli ultimi accadimenti: l’uomo da una parte è pressato da Biagio Starace (Rosario D’Angelo) e dai suoi ricatti, in più deve anche affrontare il pressing del suo socio Men’kov. In un contesto di forte stress emotivo come questo, può succedere di tutto…

Dunque attenzione a quello a cui assisteremo nel giro di qualche giorno: Abbate sta per scoprire l’inaffidabilità della sua nuova “spia” e da quel che si è capito prenderà la cosa molto male, fino ad attuare quello che le trame definiscono un “gesto estremo”. Ne consegue che Lara passerà un momento fortemente difficile? Quel che è certo è che Roberto intuirà che nel suo strano silenzio c’è qualcosa che non va…

Insomma, gli ingredienti per episodi ad alto tasso adrenalinico ci sono tutti e Pietro ora sembrerà davvero essere in forte difficoltà! Ma non finisce qui: ci sono ancora molte cose che devono accadere e vedremo Lara intenzionata a recuperare assolutamente dei dati che le servono per ricattare Men’kov. Ma Marina (Nina Soldano) potrebbe non rendere la cosa così facile, staremo a vedere!

