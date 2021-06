Nei prossimi giorni a Un posto al sole assisteremo ad un ritorno di cui questo sito vi aveva accennato già in tempi non sospetti: stiamo per rivedere Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti).

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 3 giugno 2021

Il recente ritorno a Napoli di Marina (Nina Soldano) ci ha permesso tra le altre cose di capire cosa è successo tra la Giordano e Fabrizio dopo l’uscita alla soap di inizio anno: ora sappiamo infatti che i due si sono sposati mentre erano all’estero. Ma adesso cosa succederà?

Rivedremo Rosato la prossima settimana, quando lui farà a Marina una visita a sorpresa. E subito Pietro (Simon Grechi) cercherà di approfittare della presenza a Napoli dell’uomo: accettando un suggerimento di Lara Martinelli (Chiara Conti), Abbate tenterà di manipolare Fabrizio per portare a termine il suo affare. Ci riuscirà?

Come vi abbiamo già segnalato, a noi risulta che almeno per ora la trasferta partenopea di Fabrizio dovrebbe essere in realtà una “toccata e fuga” e quindi Marina con ogni probabilità continuerà in solitaria a fronteggiare la difficile situazione ai Cantieri.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Intanto, il doppio gioco di Lara continuerà a essere un mistero: la donna è davvero passata completamente dalla parte di Pietro Abbate? In realtà non ci metteremmo la mano sul fuoco e tutte le ipotesi restano aperte… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.