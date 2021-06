Dopo la terribile aggressione subita da Silvia (Luisa Amatucci), a Un posto al sole lei e Michele Saviani (Alberto Rossi) hanno gradualmente perso l’armonia del loro rapporto di coppia e, nonostante il passare del tempo, non l’hanno più recuperato pur conservando stima e affetto reciproci.

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 21 giugno 2021

A peggiorare la situazione sono poi intervenuti i problemi di lavoro di Michele, che prima ha ritenuto con molto dolore di voler lasciare Radio Golfo 99 e poi non ha trovato nulla di meglio se non una docenza on line, che però – come avrete certamente notato – non è stata in grado di riservare al giornalista alcuna soddisfazione professionale. Insomma, l’inossidabile coppia della soap sembra sfaldarsi e a questo punto ha avuto gioco facile un personaggio che da qualche mese si è lentamente e dolcemente fatto strada nel cuore di Silvia…

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Parliamo di Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi), un bancario che frequenta quotidianamente il Caffè Vulcano e che, con i suoi modi di fare piuttosto d’altri tempi, è riuscito ad affascinare la nostra Silvia (nonostante quest’ultima resti per certi versi molto legata a Michele). La complicità tra Silvia e Giancarlo è cresciuta anche per via del comune interesse verso il cinema e ora il rapporto si sta approfondendo. Tutti si chiedono se ci sarà un vero e proprio tradimento, ma a stretto giro quel che è certo è che ci sarà… un problema non da poco!

L’amicizia particolare tra la ristoratrice e Todisco sta infatti per essere notata da Guido (Germano Bellavia), che capirà subito come si stanno mettendo le cose e, turbato, ne parlerà a Mariella (Antonella Prisco).

A quel punto, i coniugi Del Bue decideranno di fare subito qualcosa affinché Silvia e Michele possano superare il loro difficile momento, ma non sarà facile anche perché la proprietaria del Vulcano – nonostante la gioia per il ritorno a Napoli di Rossella (Giorgia Gianetiempo) – si troverà tra pochi giorni a superare un confine emotivo molto “pericoloso”…

Occhio insomma alle puntate della prossima settimana perché qualcosa accadrà! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.