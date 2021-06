I telespettatori italiani di Una Vita stanno per fare la conoscenza di un personaggio che resterà in video fino al gran finale della telenovela. Stiamo parlando di Alodia Exposito (Abril Montilla), una ragazza che verrà introdotto nelle storyline ambientate calle Acacias grazie al cugino Julio Exposito (Adrian Reyes), il “nuovo” figlio di Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera).

Una Vita, trame: Julio e Josè Miguel, un legame segreto

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Julio è il frutto della relazione tra Josè Miguel e la sua compaesana Rocio, avvenuta molto tempo prima del suo matrimonio con Bellita del Campo (Maria Gracia). Nonostante ciò, il Dominguez Senior non saprà come confessare alla moglie tutta la verità e tenderà a ritardare il chiarimento, anche se la figlia minore Cinta (Aroa Rodriguez), a conoscenza del legame che lo lega all’Exposito, lo spronerà ad appurare la situazione prima che sia la madre a riunire da sola tutti i tasselli del puzzle.

La faccenda, già abbastanza complicata, avrà dunque dei nuovi risvolti dal momento in cui Bellita farà la conoscenza di Julio (che le verrà presentato come un compaesano del marito) poco prima del matrimonio tra Felipe (Marc Parejo) e Genoveva (Clara Garrido).

Inizialmente, la Del Campo avrà una buona impressione del ragazzo, ma in seguito darà ascolto ad alcune malelingue del quartiere…

Una Vita, news: Josè Miguel cerca di dire la verità a Bellita

Eh sì: proprio nel pomeriggio che Josè Miguel avrà scelto per informarla del fatto che Julio è suo figlio, Bellita cambierà radicalmente idea su Julio perché alcuni pettegoli le diranno che l’Exposito è solito lasciare dei debiti nella taverne dove mangia e nelle pensioni nelle quali trascorre le notti.

A quel punto, la Del Campo non ne vorrà più sapere del compaesano del marito e deciderà di interrompere ogni tipo di rapporto con lui!

Contemporaneamente a queste vicende, si verrà inoltre a scoprire chi è la persona misteriosa con cui, di tanto in tanto, Julio parla al telefono di Josè Miguel. A dispetto di ogni tipo di pronostico, l’ultimo arrivato aggiornerà la cugina Alodia sui suoi progressi nel suo rapporto con il padre perché le avrà promesso di presentarglielo…

Una Vita, spoiler: Abril Montill sarà Alodia Exposito, la cugina di Julio

Alodia sarà infatti appena arrivata nella cittadina in cerca di un impiego come domestica. Data la partenza di Arantxa (Gurutze Beitia), Julio penserà quindi di proporre al padre di assumere la cugina. Inizialmente titubante, il Dominguez Senior prenderà in considerazione tale idea, motivo per il quale presenterà la Exposito alla consorte.

Ad ogni modo, bisognerà fare particolare attenzione alla reazione di Bellita, visto che comincerà ad insospettirsi dell’improvvisa apparizione di tantissimi compaesani del marito. La verità su Julio sarà dunque destinata a venire fuori… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

