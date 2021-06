Dopo la tempesta, si sa, arriva sempre il sereno. È questo che succederà alla famiglia Dominguez nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita.

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni dal 4 al 10 luglio 2021

La cantante Bellita Del Campo (Maria Gracia) penserà infatti di porre fine al suo matrimonio con Josè Miguel (Manuel Bandera), in seguito alla scoperta dell’esistenza del figlio illegittimo Julio Exposito (Adrian Reyes), ma poi cambierà improvvisamente idea. Vediamo insieme per quale motivo…

Una Vita, news: Bellita non riesce a perdonare Josè Miguel

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni si scopre che Bellita penserà inizialmente che Josè Miguel abbia avviato una relazione di natura omosessuale con Julio. In ogni caso, la donna non potrà trarre un sospiro di sollievo quando tutto quanto si chiarirà perché il consorte la metterà al corrente del fatto che l’Exposito è suo figlio illegittimo, nato dalla relazione con la compaesana Rocio (avvenuta prima ancora di conoscerla).

Sotto shock per la notizia ricevuta, la Del Campo resterà ancora di più attonita appena comprenderà che sia la figlia Cinta (Aroa Rodriguez) e sia diversi vicini erano già a conoscenza del legame di parentela tra Josè Miguel e Julio, motivo per cui caccerà il marito di casa e in più di una circostanza dirà che non riuscirà mai a perdonarlo per averla resa la “zimbella” di tutti i residenti di Acacias.

Una Vita, trame: Julio vuole lasciare Acacias

Per via del trambusto che si verrà a creare, Julio comincerà così a provare dei profondi sensi di colpa. In particolare, il giovane confesserà alla cugina Alodia (Abril Montilla) che, molto probabilmente, Josè Miguel e Bellita starebbero ancora insieme se lui non fosse arrivato ad Acacias per conoscere il padre naturale.

Per tentare disperatamente di porre rimedio alla situazione, di cui si riterrà l’unico responsabile, l’Exposito annuncerà quindi che lascerà Acacias, nonostante il parere contrario della sorella Cinta e di Josè Miguel.

Tuttavia, possiamo anticiparvi che tale dialogo verrà ascoltato per caso proprio da Bellita, che inizialmente non farà nulla. Comunque sia, bisognerà fare particolare attenzione a quello che succederà il giorno scelto da Julio per partire…

Una Vita, spoiler: Bellita perdona Josè Miguel ed accetta Julio in famiglia

Eh sì: al momento dei saluti, Bellita si presenterà al centro di calle Acacias e chiederà a Julio di restare perché il suo posto è al fianco del padre, che a sua volta deve stare accanto a lei. Con queste parole, la Del Campo dichiarerà quindi di avere perdonato il marito e, di conseguenza, accetterà l’Exposito nella sua famiglia, sotto gli occhi felici di Cinta e Alodia.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

In questa maniera, la quotidianità dei Dominguez tornerà a trascorrere in maniera serena, sopratutto perché il matrimonio tra Cinta e Emilio (Josè Pastor) sarà ormai vicinissimo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI