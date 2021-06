Come reagirà Bellita del Campo (Maria Gracia) appena scoprirà che Julio Exposito (Adrian Reyes) è figlio illegittimo del marito Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera)? Malissimo, dato che nelle prossime puntate italiane di Una Vita la cantante caccerà l’uomo di casa e non vorrà più saperne di lui…

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: MAITE dice addio a CAMINO e parte per Parigi…

Una Vita, news: Bellita pensa che Josè Miguel abbia una relazione con Julio

Come abbiamo avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, la scoperta avverrà grazie ad un clamoroso equivoco: col trascorrere delle giornate, Bellita non capirà infatti per quale ragione Josè Miguel passi così tanto tempo in compagnia di Julio, che conoscerà personalmente poco prima del matrimonio tra Felipe (Marc Parejo) e Genoveva (Clara Garrido), e troverà poco probabile che si sia affezionato a lui soltanto perché proviene dal suo stesso paese natale.

Nella mente della Del Campo comincerà quindi a svilupparsi una malsana idea: dato l’arresto di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), accusata di avere sedotto una ragazzina della sua stessa età, Bellita valuterà l’ipotesi che anche il marito abbia “altri gusti” e si sia innamorato proprio di Julio.

Tale pensiero costringerà il Dominguez Senior a svelare alla consorte il suo legame di parentela con il ragazzo…

Una Vita, spoiler: Bellita caccia Josè Miguel di casa!

Eh sì: una volta che verrà informato dalla figlia Cinta (Aroa Rodriguez) dei dubbi che ha iniziato ad avere la moglie sul suo conto, Josè Miguel non avrà altra scelta se non quella di rivelare a Bellita che Julio è suo figlio, nato dalla relazione con la compaesana Rocio prima dell’inizio della loro storia d’amore.

Nonostante tutte le “scusanti” del caso, la Del Campo si sentirà tradita dal marito, che per settimane le avrà nascosto il legame di parentela con l’Exposito, e lo caccerà di casa in malo modo!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Dal un lato il Dominguez Senior affitterà una stanza nella pensione di Fabiana (Inma Perez Quiros) e Servante (David V. Muro), anche se vorrà fare il possibile per salvare il suo matrimonio, dall’altro Bellita se la prenderà anche con la nuova domestica Alodia (Abril Montilla) poiché, essendo cugina di Julio, era a conoscenza dell’imbroglio ai suoi danni fin dal primo giorno al suo servizio.

Una Vita, trame: Julio cerca di mediare tra Bellita e Josè Miguel

Occhio perciò alle successive mosse di Julio: dato che si sentirà estremamente in colpa per aver messo a repentaglio la serenità coniugale del padre, Julio tenterà ad ogni costo di parlare con Bellita per spiegarle meglio le circostanze della sua nascita, ma la donna non vorrà proprio ascoltarlo e si chiuderà nel suo dolore.

Niente, insomma, sembrerà convincere Bellita a dare una chance al marito, che dal canto suo continuerà a sperare in una rappacificazione. Una pace che però tarderà decisamente ad arrivare… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI