Piccolo equivoco dai risvolti divertenti nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Dato che continuerà ad ignorare che Julio Exposito (Adrian Reyes) è figlio illegittimo del marito Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera), la cantante Bellita Del Campo (Maria Gracia) si convincerà del fatto che tra i due uomini sia in corso una relazione! Un dubbio che spingerà la donna ad appurare meglio la situazione…

Una Vita, news: i Dominguez assumono Alodia, la cugina di Julio

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni, scopriamo che tutto partirà nel momento in cui Josè Miguel farà sì che Bellita, al posto di Arantxa (Gurutze Beitia), assuma come nuova domestica Alodia Exposito (Abril Montilla), la cugina di Julio. Appena scoprirà del legame di parentela tra l’inserviente e il giovane, la Del Campo comincerà dunque a nutrire i primi personali sospetti, anche perché non capirà per quale ragione il consorte abbia preso così a cuore il destino dell’Exposito.

Da un lato il Dominguez Senior, di fronte alle continue domande della consorte, continuerà a sottolineare di avere deciso di aiutare Alodia e Julio poiché provengono dal suo stesso paese natale, dall’altro Bellita non si “berrà” queste scuse e deciderà di osservare ciò che fa Josè Miguel quando non è insieme a lei…

Una Vita, trame: Cinta esorta Josè Miguel a raccontare la verità a Bellita

In questo scenario, ovviamente, si muoverà anche Cinta (Aroa Rodriguez). In più di una circostanza, la ragazza esorterà infatti il padre a raccontare a Bellita che Julio è il frutto della sua relazione con Rocio, intrapresa tanti anni prima del suo matrimonio. Tuttavia, il chitarrista non riuscirà mai a trovare il giusto coraggio per parlare apertamente alla consorte, tant’è che il fraintendimento sarà dietro l’angolo.

In diverse occasioni, Bellita si troverà a spiare Josè Miguel e non si capaciterà dei continui abbracci che l’uomo darà a Julio. Dato lo scandalo derivato dall’arresto di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), in prigione proprio per essere stata accusata di omosessualità, la Del Campo riunirà dunque a modo suo tutti i tasselli del puzzle ed arriverà alla conclusione che il marito ha sempre nascosto la sua attrazione per gli altri uomini!

Una Vita, spoiler: Josè Miguel confesserà a Bellita di essere il padre di Julio?

Tutto questo a quali risvolti porterà? Messo al corrente da Cinta degli assurdi sospetti di Bellita su un’ipotetica relazione intrapresa con Julio, Josè Miguel si preparerà ad affrontare la sua “dolce metà” per chiarire tutta la situazione venutasi a creare. L’uomo riuscirà però ad ammettere di essere il padre dell’Exposito? E, in quel caso, come reagirà Bellita? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

