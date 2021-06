La partenza improvvisa di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), che deciderà di lasciare Acacias dopo essere stata scarcerata, scombussolerà la vita di Camino Pasamar (Aria Bedmar), tant’è che quest’ultima, nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita, deciderà di accettare la proposta nuziale di Ildefonso Cortes (Cisco Lara), condannandosi di fatto ad un futuro infelice e senza amore.

Una Vita, news: Camino non riesce più a parlare…

Le anticipazioni segnalano infatti che, in seguito al doloroso addio con Maite, Camino non riuscirà più a parlare poiché in preda allo shock. Da un lato Emilio (Josè Pastor) riterrà che la sorella si sia chiusa in se stessa esattamente come è accaduto subito dopo la violenza subita a Valdeza, dall’altro l’arcigna Felicia (Susana Soleto) riterrà che la figlia stia semplicemente facendo i capricci e arriverà ad aggredirla in più di un’occasione.

Tuttavia, la svolta nella storia arriverà grazie all’intervento di Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez): già esasperata dalla volontà della madre Bellita (Maria Gracia) di lasciare il padre Josè Miguel (Manuel Bandera) per via dell’esistenza del figlio illegittimo Julio (Adrian Reyes), la ragazza resterà letteralmente attonita quando Emilio le proporrà di rimandare le loro imminenti nozze a causa dei problemi di Camino. Un discorso durante il quale il Pasamar rivelerà finalmente alla Dominguez che la sorella ha intrattenuto una relazione omosessuale con Maite.

Una Vita, spoiler: Camino accetta di sposare Ildefonso!

Eh sì: una volta che apprenderà tutti i particolari, Cinta agirà di impulso e affronterà Camino, spronandola a non comportarsi da egoista e mettendola al corrente del fatto che Emilio sta pensando di posticipare il loro matrimonio per via del suo atteggiamento.

Inizialmente, Camino scoppierà in lacrime di fronte alla richiesta della cognata, ma poi tornerà a parlare per fare a Ildefonso una specifica richiesta.

In pratica, la Pasamar chiederà al Cortes se è ancora valida la sua proposta di nozze e, appena riceverà una risposta affermativa, specificherà che vuole diventare sua moglie il più presto possibile!

Insomma, la decisione di Camino sarà abbastanza repentina perché, come confesserà successivamente a Cinta, ha deciso di non credere più nell’amore dopo l’abbandono di Maite, motivo per il quale sposerà Ildefonso, un uomo che non ama ma che imparerà ad apprezzare col tempo. Un’unione infelice che la giovane si appresterà a celebrare anche per non causare più attriti tra i suoi familiari…

Una Vita, trame: Emilio è contrario al matrimonio tra Ildefonso e Camino

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: in primis, Camino informerà Felicia del fatto che ha accettato di sposare Ildefonso, ma la inviterà a non illudersi perché niente e nessuno potrà prendere il posto di Maite nel suo cuore.

Ovviamente, la notizia arriverà anche ad Emilio, che si schiererà contro la volontà della sorella (rassegnatasi all’idea di sposare un uomo che non ama) e non presenzierà nemmeno alla richiesta ufficiale della mano eseguita da Ildefonso.

Comunque sia, questo non bloccherà Felicia, che si affretterà a dire a tutti i vicini che presto Camino e Ildefonso saranno marito e moglie… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

