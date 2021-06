Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, (quasi) tutte le bugie di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), messe in atto per sposare Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), verranno alla luce. La dark lady dovrà dunque prendere più di una decisione azzardata per evitare che il suo matrimonio con l’avvocato finisca in tempi record…

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di martedì 15 giugno 2021

Una Vita, news: Marcia parla e Felipe della confessione di Andrade

Tutto avrà inizio subito dopo la partenza di Santiago “Israel” Becerra (Aleix Melè), che lascerà Acacias quando Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) gli dirà a chiare lettere che non vuole più vederlo.

Le anticipazioni indicano infatti che la ragazza non vorrà più saperne di Santiago perché il trafficante di donne Cesar Andrade (Alvaro Baguena), in punto di morte, le avrà confessato che il Becerra è arrivato nel quartiere su richiesta di Genoveva, che aveva come fine quello di mandare a monte le sue nozze con Felipe.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Dopo vari tentativi andati male, compresa un’occasione dove la Salmeron l’accuserà di averla spinta giù dalle scale con la speranza di farle perdere il bambino che aveva in grembo, la Sampaio riuscirà a confrontarsi con Felipe sulla scomoda questione, anche se specificherà che molto probabilmente Genoveva non era al corrente sullo scambio d’identità tra Santiago, realmente deceduto, e il fratello gemello Israel. Comunque sia, ciò basterà per accendere i sospetti dell’Alvarez Hermoso…

Una Vita, trame: Genoveva continua a mentire

In particolare, possiamo anticiparvi che Genoveva si troverà ad assistere a quella conversazione tra Felipe e Marcia, tant’è che coglierà i due quando saranno sul punto di baciarsi. Neanche a dirlo, la Salmeron si calerà subito nei panni della moglie addolorata e tradita, ma l’Alvarez Hermoso non vorrà sentire ragioni e le chiederà apertamente se lei abbia davvero chiesto ad Andrade di localizzare Santiago, il marito di Marcia, e farlo arrivare in Spagna.

Ovviamente, Genoveva negherà ogni suo coinvolgimento nella questione e, oltre a sottolineare che non può lasciarla perché è in attesa di un figlio da lui, arriverà ad inginocchiarsi di fronte a Felipe per convincerlo della sua innocenza. Il legale sembrerà quindi disposto a dare il beneficio del dubbio alla moglie, ma un successivo dialogo con il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) gli aprirà definitivamente gli occhi…

Una Vita, spoiler: Mendez trova un nuovo testimone contro Genoveva!

Eh sì: nel corso di una visita, Mendez farà presente a Felipe di avere incontrato un uomo di Andrade, che gli avrà svelato che Israel, spacciandosi per Santiago, è arrivato ad Acacias proprio per volere di Genoveva.

In quei precisi istanti, date le parole del commissario, l’Alvarez Hermoso comprenderà che Marcia è stata nuovamente sincera con lui, ma al contrario di Mendez riterrà che il Becerra non sia stato fatto arrivare da Cuba per uccidere Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), bensì per evitare che sposasse la Sampaio.

Fatto sta che, dopo tale discorso, Felipe andrà da Genoveva e le rinfaccerà di averlo usato e manipolato per separarlo da Marcia. Anche se l’Alvarez Hermoso continuerà ad ignorare che il bimbo che porta in grembo potrebbe non essere suo, la Salmeron verrà messa completamente con le spalle al muro e penserà dunque ad una soluzione estrema per risolvere, per sempre, il problema rappresentato dalla Sampaio…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI