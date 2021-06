Un nuovo lutto sconvolgerà calle Acacias. Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, Genoveva Salmeron (Clara Garrido) non esiterà infatti ad uccidere Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), la sua rivale in amore. Un vero e proprio crimine che sarà destinato a tenere banco per parecchio tempo nelle storie della telenovela iberica. Vediamo insieme come avverrà il tutto…

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 17 e venerdì 18 giugno 2021

Una Vita, news: Marcia smaschera Genoveva

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che tutto partirà nel momento in cui Marcia racconterà a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) che è stata Genoveva ad accordarsi con Cesar Andrade (Alvaro Baguena) affinché, nel giorno delle loro nozze non andate a buon fine, arrivasse ad Acacias Israel Becerra (Aleix Melè), che poi ha assunto la falsa identità del defunto fratello gemello Santiago (ossia il marito della Sampaio).

Anche se Marcia sottolineerà che la Salmeron non era al corrente dello scambio tra i due uomini, ciò basterà per accedere l’ostilità dell’avvocato, che tenterà invano di ottenere una confessione da Genoveva, diventata nel frattempo sua moglie.

Tuttavia, l’Alvarez Hermoso arriverà comunque alla verità poiché il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) gli confermerà la versione di Marcia, ovviamente appurata da alcune indagini. A quel punto, Felipe abbandonerà il tetto coniugale e si rifugerà nel suo vecchio appartamento, ma purtroppo non riuscirà a prevedere la mossa “diabolica” di Genoveva.

Una Vita, spoiler: MARCIA muore!!!!

Dopo aver cacciato via di casa la domestica Laura Alonso (Agnes Llobet), fingendo di avere alcune nausee dovute alla sua gravidanza, Genoveva si metterà in contatto telefonicamente con Marcia e le chiederà di presentarsi ai Giardini del Principe per un ultimo chiarimento, che lei definirà vantaggioso e risolutivo. Per non farsi riconoscere da eventuali vicini, la Salmeron indosserà un abito e un velo completamente neri e parlerà con la Sampaio quando sarà completamente da sola nel parco.

In un primo istante, Genoveva tenterà di convincerà Marcia a lasciare la Spagna in cambio di un’ingente somma di denaro, supplicandola di non mandare in malora la famiglia che lei e Felipe stanno per costruire grazie al bambino che porta in grembo.

Purtroppo, la Sampaio non si lascerà impietosire da tale discorso e dirà alla nemica che farà il possibile per portare alla luce tutte le sue malefatte, sottolineando che, se non fosse arrivato in città il falso Santiago, non sarebbe mai rimasta incinta perché lei e Felipe si sarebbero sposati!

Un faccia a faccia intenso che però terminerà nel momento in cui Genoveva conficcherà un coltello nel petto di Marcia, uccidendola in pochi istanti. La “cattivona”, con le lacrime agli occhi, comunicherà così alla povera brasiliana che, anche stavolta, l’ha fatta franca!!!

Una Vita, trame: Cesareo ritrova il corpo di Marcia!

Occhio quindi ai successivi passaggi della drammatica storyline: vi anticipiamo, infatti, che sarà il vigilante Cesareo (Cesar Vea) a ritrovare il corpo di Marcia. Dato che avrà la possibilità di vedere la completa scena del delitto, l’uomo riconoscerà dunque il pugnale con cui la Sampaio è stata uccisa e comunicherà a Mendez che è lo stesso utilizzato, e poi abbandonato, dal criminale che qualche settimana prima aveva tentato di uccidere “Santiago”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Neanche a dirlo, i sospetti si concentreranno immediatamente sul Becerra, partito da Acacias qualche ora prima in direzione del Brasile. Mendez spiccherà così un mandato di cattura nei suoi riguardi, ma ciò non gli impedirà di valutare anche altre piste.

Negli stessi momenti, la notizia della morte di Marcia si spargerà per tutto il quartiere e Liberto Mendez (Jorge Pobes) si troverà a doverlo comunicare all’ignaro Felipe, che cadrà in un vero e proprio shock… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI