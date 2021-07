Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 10 luglio 2021:

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni americane: RIDGE uscirà di scena in futuro?

Brooke (Katherine Kelly Lang) è decisa a rimettere le cose in carreggiata con Ridge (Ronn Moss) e giustifica ancora una volta il bacio a Bill (Don Diamont): non si sentiva ascoltata da Ridge.

Bill e Quinn (Rena Sofer) discutono sulle azioni della Fuller, che spiega all’editore come Brooke per prima abbia iniziato minacciando il suo matrimonio con Eric (John McCook).

Wyatt (Darin Brooks) e Flo (Katrina Bowden) sono decisi a far trasferire Sally (Courtney Hope) in una clinica specializzata per malati terminali.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)