Sembra che nuove nubi stiano per addensarsi all’orizzonte per la famiglia di Ridge Forrester, che nuovamente potrebbe trovarsi tra sua moglie Brooke Forrester e sua figlia Steffy. Vi avevamo già accennato che la Logan avrebbe fatto un’inaspettata proposta d’affari al marito, ma quello che è accaduto nelle più recenti puntate americane di Beautiful ha visto Brooke puntare decisamente in alto nella gerarchia aziendale.

Lo stilista, infatti, si è ritrovato protagonista con un servizio fotografico su iniziativa di Brooke, ma la cosa è stata davvero casuale? Come ha potuto poi scoprire, gli scatti di coppia servivano per un articolo su una rivista che presentava i coniugi come i due co-amministratori delegati della Forrester Creations, una carica che, da qualche anno, Ridge condivide con sua figlia Steffy.

Beautiful, anticipazioni americane: BROOKE, nuova scalata al potere?

Si è trattato di un grossolano errore da parte di una rivista di settore o, in qualche modo, è stata proprio la Logan a mettere nero su bianco la propria ambizione di essere nuovamente a capo della casa di moda? La verità, per il momento, non è stata chiarita ed è stato lasciato al pubblico dedurre se sia stato un caso o se in qualche modo Brooke c’entri con l’articolo.

Ovviamente, Ridge si è subito preoccupato della possibile reazione che Steffy, ritenendo di dover imporre delle correzioni al giornale, mentre Brooke non è sembrata particolarmente preoccupata e anzi ha accolto con sorpresa la ritrosia del marito a non voler condividere con lei la posizione di potere.

Se Ridge è stato inizialmente fermo sulla questione, sottolineando che con la figlia stanno gestendo più che bene la Forrester, Brooke ha ventilato la possibilità di lasciarla essere una sorta di “supplente” per la figliastra, alle prese con una seconda maternità. Steffy, tuttavia, non ha per ora espresso il desiderio di prendersi una lunga pausa e, anzi, lavora attivamente da casa con l’intenzione di tornare a tempo pieno in ufficio molto presto.

Alla fine della conversazione coniugale, tuttavia, Ridge è sembrato più possibilista circa il poter essere con Brooke quello che Eric e Stephanie sono stati per decenni nell’impresa di famiglia.

Ridge finirà per soccombere alla richiesta di Brooke? In realtà, con il solo 20% della casa di moda nelle sue mani, lo stilista non ne avrebbe l’autorità; va ricordato, infatti, che la proprietà della Forrester Creations è per un 37,5% anche di Steffy, per il 5% di Thomas e per il restante 37,5% di Eric. Ora, in realtà da diversi anni gli autori ci hanno abituato, nelle trame affaristiche dell’azienda, a ignorare matematica e realismo, come nelle molteplici occasioni in cui le decisioni sono state messe in mano al solo Eric (quando invece un voto congiunto degli altri azionisti avrebbe potuto metterlo facilmente in minoranza).

Sarà così anche in questo caso? Oppure assisteremo ad una guerra più complessa, come ai vecchi tempi? Se Brooke, al momento esclusa dalla proprietà della casa di moda, si dovesse rivolgere, oltre al marito, anche ad Eric, entrambi gli uomini potrebbero schierarsi a suo favore? E Steffy reagirà? La ragazza, diventata mamma per la seconda volta e con delle future nozze all’orizzonte, potrebbe accettare di farsi da parte?

Beautiful, anticipazioni USA: BROOKE e KATIE, il rapporto migliora

Brooke è apparsa ben poco intimorita dalle reticenze di Ridge, la sua sicurezza è ben fondata? Intanto, stando alle anticipazioni, il suo rapporto con Katie continuerà a migliorare e le due sorelle si riavvicineranno ulteriormente, mentre la Logan sarà infastidita quando Quinn rispunterà fuori per fare una visita ad Eric (col quale è in procinto di avviare le pratiche di divorzio). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

