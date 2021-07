Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Eric Forrester prenderà importanti decisioni dopo aver scoperto il tradimento ai suoi danni intercorso tra sua moglie Quinn Forrester e il fidato avvocato Carter Walton.

I piani dello stilista circa il futuro del proprio matrimonio appaiono chiari: Eric vuole porvi fine senza guardarsi più indietro. La sua rabbia nei confronti della consorte, tuttavia, non si ferma a questo, visto che ha già messo in chiaro che si aspetta anche che la Fuller abbandoni il suo lavoro alla Forrester Creations. Non è dato sapere quali conseguenze porterà tutto questo: rinunciare dall’oggi al domani ad un intero settore, quello dei gioielli, sarebbe una perdita di investimenti notevoli, ma è probabile che la questione a livello di narrazione non venga trattata. Più complessa, in realtà, sarà la situazione di Carter, che da mesi non è più soltanto il responsabile dell’ufficio legale dell’azienda ma è stato promosso anche a direttore operativo.

Carter riterrà sia il caso di rinunciare al suo lavoro, viste le questioni personali emerse nei confronti dei proprietari della casa di moda, ma a sorpresa Eric si rifiuterà di accettare le dimissioni dell’avvocato. Forse, più che perdonarlo, Eric vorrà dare una prova di potere sulla fedeltà di Carter, rispetto a qualunque cosa sia scattato tra lui e Quinn; in fondo, Carter ha sempre giurato di amare Zoe e di volere un futuro con lei, dunque Eric si aspetterà magari che questo sia vero. Come già vi avevamo riportato, Zoe in America è uscita di scena, senza tuttavia avere modo di affrontare in video né Carter né Quinn.

Eh sì: la modella, in partenza per la Francia per motivi di lavoro, è stata informata da sua sorella Paris del fatto che è Quinn la donna con cui Carter era finito a letto. A quel punto la Buckingham ha deciso comunque di partire, volendo riflettere sulla sua prossima mossa lontano da Los Angeles. Sicuramente apprenderemo che Zoe ha deciso di rompere con Carter visto che, almeno per ora, non rientrerà.

Tornando ad Eric, lo stilista avrà per Carter anche una richiesta: lo stilista, infatti, si aspetterà che l’avvocato lo assista nella causa di divorzio! Le anticipazioni per ora non rivelano la decisione di Carter, ma è probabile che avrà delle reticenze ad assecondare Eric, il quale tuttavia porrà bruscamente fine al loro incontro staccando il ritratto di Quinn dalla parete e dandolo proprio all’avvocato prima di metterlo alla porta!

A quel punto Carter riferirà a Quinn le condizioni poste da Eric e l’attrazione tra i due si farà nuovamente palpabile. Nonostante i proclami d’amore per i rispettivi compagni, insomma, pare che la scintilla tra Quinn e Carter si riveli più forte di quanto loro stessi potessero pensare e, stando agli spoiler, i due si ritroveranno nuovamente a consumare la loro passione… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

