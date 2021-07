Beautiful, anticipazioni USA: BROOKE di nuovo regina dei Forrester? Ci sarà una proposta…

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, alcune novità lavorative potrebbero attendere Brooke Logan Forrester, coronando così un periodo sereno per lei.

Sua figlia Hope, infatti, è nuovamente felice accanto al marito Liam, scagionato e scarcerato ora che la verità sulla morte di Vinny Walker è emersa; inoltre proprio il ruolo giocato da Thomas nel lieto fine per la coppia le permetterà probabilmente di abbassare totalmente la guardia nei confronti del figliastro, ritrovando una maggiore serenità familiare.

Brooke, inoltre, è riuscita finalmente a liberare i Forrester da quello che lei riteneva un vero e proprio veleno: Quinn Forrester. La Fuller sembra ormai fuori dai giochi per quanto riguarda la famiglia e la casa di moda e Brooke può così abbracciare il ruolo di matriarca.

Ridge e Brooke, stando alle anticipazioni americane, celebreranno questo momento felice per il loro matrimonio: per l’occasione, la nota fotografa Ellen von Unwerth apparirà in un cameo quando Brooke la recluterà per sorprendere Ridge in modo divertente per onorare il loro amore.

Beautiful, anticipazioni americane: Brooke e la rinnovata ambizione alla Forrester Creations

La von Unwearth, nel corso della sua lunga carriera, ha collaborato con note riviste quali Vogue e Vanity Fair, nonché con artisti musicali quali i Duran Duran, Christina Aguilera, Dido, Britney Spears, Janet Jackson e Rihanna.

Successivamente, la Logan estenderà al marito una proposta d’affari riguardante il proprio ruolo alla Forrester Creations. A tal proposito, ricordiamo che il percorso di Brooke in azienda iniziò nelle vesti di abile chimica che riuscì a creare il brevetto Belief, ovvero un trattamento anti pieghe per i tessuti che le permise grazie ad una causa legale di conquistare il 51% della proprietà della casa di moda, mantenendo per anni il ruolo di amministratore delegato.

Da allora ne è passato di tempo e la Forrester Creations è passata in varie mani, non sempre appartenenti ai Forrester, fino alla situazione attuale che vede Eric e Steffy azionisti di maggioranza, col 37,5% ciascuno, seguiti da Ridge col 20% e da Thomas con il 5%.

Il suo posto al fianco di Ridge ha comunque garantito a Brooke un certo potere nella gerarchia di comando e tutte le Logan possono attualmente contare su un posto di lavoro nella casa di moda, compresa Flo Fulton (da mesi perdonata dalle zie, che l’hanno assunta alla Forrester). Ma, di fatto, la carriera di Brooke sembrava arrivata ad un punto morto: sebbene nella dirigenza, sembra mancare di un ruolo preciso, anche perché la sua Brooke’s Bedroom, per motivi anagrafici, è stata da tempo soppiantata dalla Intimates della figliastra Steffy.

Sebbene gli spoiler per ora non chiariscano quale sarà la mossa di Brooke, sembra che l’animo del business che è dentro di lei stia per risvegliarsi. Ma quale ruolo richiederà a Ridge? Sarà una proposta che influenzerà le vicende della soap? E, se così dovesse essere, la cosa farà felici tutti? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.