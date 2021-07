Se ci seguite di frequente, sapete che nelle recenti puntate americane di Beautiful si è conclusa la vicenda sulla morte di Vinny Walker, morto suicida per incastrare Liam Spencer del proprio omicidio così da garantire una Hope Spencer disponibile per un ignaro Thomas Forrester.

Quest’ultimo, grazie al “video postumo” ricevuto proprio dal suo migliore amico, ha potuto dimostrare l’innocenza di Liam. Una vicenda inizialmente presentata come un complesso giallo, che tuttavia ha regalato i suoi migliori colpi di scena solo negli ultimi colpi di coda, non senza qualche vuoto narrativo: come ha fatto Vinny ad inviare il video che riprende la sua morte a Thomas se ha esalato l’ultimo respiro buttandosi di fronte all’auto di Bill Spencer? E come faceva a sapere che Liam avrebbe guidato l’auto del padre? Domande che resteranno per sempre senza risposta!

“Licenze poetiche” non sono mancate anche nel frettoloso epilogo con cui gli autori sembra che abbiano voluto archiviare in fretta la trama: Liam e Bill sono stati rilasciati seduta stante, senza un’udienza di un giudice che si sarebbe tenuta solo a distanza di tempo dalla consegna della prova regina.

Ma soprattutto i due – sebbene abbiano confessato l’abbandono della scena di un incidente che non hanno mai denunciato, l’omissione di soccorso e la contaminazione delle prove – se la sono cavata solo con una multa e la sospensione della patente di guida. Ciò è accaduto perché il procuratore distrettuale, come ha stabilito per telefono, ritiene che il gesto volontario di Vinny assolva le loro azioni, anche quelle criminose e commesse di fronte a quella che ritenevano una morte accidentale.

Insomma, tutto bene quello che finisce bene, o quasi. Bill, infatti, ha effettivamente perso qualcosa, o meglio, qualcuno in tutta questa vicenda: Justin Barber.

L’avvocato, mosso da ambizione e risentimento nei confronti dell’editore, è arrivato a rapire Thomas e a tenerlo per giorni in gabbia pur di impedirgli di parlare. Le scuse di Justin e il fatto che sia stato poi lui a far pervenire (in modo anonimo) il video alle autorità hanno avuto poco valore per Bill.

Quest’ultimo si è sentito pugnalato alla schiena nel peggiore dei modi e niente può giustificare un simile tradimento: per Bill è folle che Justin possa aver pensato di ricevere da lui in futuro il controllo della Spencer Publications, a scapito dei suoi figli e come premio per il suo lavoro. Pretese senza senso, insomma, da parte di un braccio destro che già riceve la sua ricompensa: un lauto stipendio.

Sta di fatto che, nonostante Wyatt (che pur forse è il più denigrato da Justin) e Katie (che è ormai tornata in coppia con Bill) lo abbiano invitato alla clemenza, Bill ha deciso di allontanare l’amico per sempre dalla sua vita e dalla sua azienda. Ma, come già vi avevamo anticipato, Justin non ha perso troppo tempo a leccarsi le ferite e si è presentato a sorpresa da Ridge e Thomas Forrester con un’allettante offerta: la loro clemenza in cambio di informazioni sui panni sporchi di Bill!

Lo stilista in realtà, non fidandosi affatto di Justin e volendolo punire per aver preso in ostaggio suo figlio, avrebbe voluto denunciarlo, ma lo stesso Thomas lo ha invitato a riflettere, consapevole di cosa significhi perdere di lucidità e controllo (e anche di quanto a Bill riesca facile farsi odiare).

Justin ha voluto allegare alla propria offerta anche un gesto simbolico, offrendo a Ridge il ciondolo di Bill (che l’editore in realtà si è tolto da molto tempo, quando aveva deciso di voler dimostrare di essere una persona migliore). Il designer, alla fine, ha accettato il monile: prenderà davvero in considerazione l’alleanza con Justin? E, se così sarà, quali segreti compromettenti potrà mai rivelare Justin su Bill? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

