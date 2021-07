Nelle prossime puntate americane di Beautiful andrà a chiudersi la storyline sulla morte di Vinny Walker: presentata come un giallo complesso, la trama si è rivelata qualcosa di diverso che, sul finire, ha comunque assicurato un colpo di scena, ovvero il tentativo di Justin Barber di far marcire Bill Spencer in galera, così da arrivare al controllo della Spencer Publications.

L’editore e suo figlio Liam, tuttavia, verranno presto scagionati dalle accuse grazie all’intervento di Thomas Forrester e Hope Spencer, che riveleranno alle autorità quanto realmente accaduto la notte dell’incidente d’auto.

Beautiful, anticipazioni americane: VINNY è morto per favorire THOMAS con HOPE

Come già riportatovi, infatti, Vinny si è volutamente gettato di fronte all’auto di Bill per incastrare Liam (come faceva a sapere che ci fosse proprio il giovane alla guida non è mai stato spiegato): un modo perverso e folle di assicurare ad un ignaro Thomas una Hope libera dal marito!

Se ci seguite sapete però anche che lo stilista, sbloccato il contatto di Vinny sul proprio cellulare, si è ritrovato tra le mani la video-confessione dell’amico e, deciso a consegnarla a Justin per far liberare Liam, si è ritrovato aggredito dall’avvocato e rinchiuso in una gabbia.

Beautiful, trame americane: LIAM e BILL avranno una lieve condanna?

Liberato da Hope, i due cercheranno di intervenire col vicecapo Baker, prima che Liam venga trasferito in un’altra prigione. C’è da dire che i due non avranno tra le mani una prova, visto che Justin ha provveduto ad eliminare il video dal cellulare di Thomas, ma alla fine, in qualche modo, la polizia verrà in possesso di un indizio che confermi la testimonianza di Thomas. Forse il cellulare di Vinny, che Bill aveva gettato via la notte della sua morte, verrà ritrovato?

Fatto sta che Liam e Hope, anche stavolta, avranno la loro “reunion” romantica assicurata visto che il ragazzo verrà assolto. Probabile che lui e il padre subiranno comunque una condanna (magari ai servizi sociali) per aver abbandonato il luogo dell’incidente, cancellato le prove e fornito testimonianze contraddittorie al momento dell’arresto per difendersi a vicenda. Ma non è detto: è possibile che i due vengano in qualche modo graziati del tutto dalla legge, alla luce del fatto che Vinny si è tolto la vita con l’intento di incastrarli? Lo scopriremo presto…

Beautiful, news americane: JUSTIN non uscirà di scena

Ma al di là degli aspetti legali (su cui gli autori spesso sorvolano con fantasia allontanandosi dalla verosimiglianza), cosa accadrà a Justin? Liam e Bill apprenderanno il ruolo fondamentale giocato da Thomas nella loro liberazione e, invece, del tradimento ordito dal loro fidato avvocato. Ma perché Justin si è rivoltato contro l’editore?

Per farla breve, Barber ritiene di essere stato sempre e solo usato dal suo “amico”, che anche stavolta, come già accaduto in passato, dopo aver commesso un crimine, si aspettava che Justin risolvesse i suoi problemi da fidato “pulitore”, facendosi trattare anche male nel frattempo. Justin, insomma, ritiene di essere uno dei motivi principali del successo di Bill, che meriterebbe la prigione, mentre il controllo della Spencer Publications spetterebbe a lui e non ai figli del magnate (che lui ritiene non all’altezza del compito). Ma ora che il suo piano improvvisato verrà sventato, cosa ne sarà di lui?

Negli Stati Uniti Aaron D. Spears, interprete di Justin, è rientrato nella sigla d’apertura della soap e lo stesso attore, tramite un podcast nel canale YouTube ufficiale della soap, ha spiegato che il suo personaggio non sta per uscire di scena, nonostante questo risvolto al limite della follia. Ciò, dunque, lascerebbe pensare che la questione non sia finita qui e che potrebbero esserci delle ripercussioni per il prossimo futuro della soap. Ma in che modo?

Sta di fatto che Justin, ormai smascherato, cercherà un’alleanza inaspettata… con Ridge Forrester! Lo stilista, che non ha affatto stima dell’avvocato, lo ha duramente affrontato in cerca di notizie di suo figlio. E, sebbene ignaro che Thomas fosse stato rapito da Justin, non ha creduto ad una sola parola delle bugie che il rivale ha provato a rifilargli. Tuttavia, alla fine, finirà per considerare la proposta di una guerra contro Bill? In fin dei conti: “il nemico del mio nemico è mio amico…”

Beautiful, trame USA: RIDGE non ha ancora superato i traumi del passato

Se così fosse, quali ripercussioni la faccenda potrebbe avere nel matrimonio di Ridge con Brooke? La Logan, che non riesce ancora ad abbandonare diffidenza e sospetti contro Thomas nonostante i tentativi del figliastro di dar prova della propria redenzione, continua ad avere un atteggiamento più tiepido nei confronti di Bill, cosa che continua a creare frizioni nel pur solido matrimonio con Ridge.

Lo stilista non riesce a dimenticare che Bill aveva volutamente cercato di farlo ammazzare, ordinando a Justin di gettarlo giù da un elicottero in volo, e ha recentemente confessato alla moglie di come la notte ancora si svegli con gli incubi su quella caduta che, oltre che a una temporanea amnesia, gli procurò dei danni neurologici che per mesi gli impedirono di lavorare.

Considerando che Ridge da anni si lamenta di non aver mai ricevuto giustizia per quell’evento subito, ora l’uomo potrebbe cogliere l’offerta di Justin? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

