Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Steffy Forrester e John Finnegan convoleranno a nozze, non prima che la sposa scopra un segreto sul passato del futuro marito, segreto di cui, fino ad ora, il bel dottore non aveva fatto parola.

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di giovedì 29 luglio 2021

La figlia di Ridge, tra l’altro, avrà finalmente modo di conoscere i futuri suoceri, Jack e Li Finnegan, che Finn non è sembrato particolarmente contento di introdurre nella vita che lo aspetta con la fidanzata, la piccola Kelly e il loro bambino, Hayes. Cosa c’è nel suo passato che Finn non ha voluto raccontare a Steffy?

Le anticipazioni segnalano che sarà qualcosa di drammatico e i fan d’oltreoceano già ipotizzano che Finn possa essere stato adottato e che la sua vera madre possa essere una delle donne protagoniste della soap. In pole position, tra le candidate, ci sarebbe Quinn, al momento bandita dai Forrester e che, in questo modo, si ritroverebbe invece ad essere loro legata per sempre. Staremo a vedere…

Intanto, riguardo alle future nozze, sappiamo che la soap è andata nuovamente “al risparmio”: la location sarà, neanche a dirlo, il salotto di Eric Forrester, che su richiesta della nipote affiggerà nuovamente alla parete il ritratto di Stephanie Forrester, riempendo il vuoto lasciato da quello di Quinn Forrester, da cui lo stilista intende divorziare.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Inoltre, per appianare nuovamente le residue tensioni con Hope Spencer, Steffy chiederà alla sorellastra di occupare un ruolo importante nella cerimonia. Sarà la sua damigella, o magari la giovane Logan finirà addirittura per officiare la cerimonia? Sì perché Carter non sarà presente alle nozze, visto che sarà impegnato in altre cose con Quinn…

Soprattutto, però, gli spoiler segnalano che una misteriosa donna arriverà alla villa, causando delle tensioni. L’identità della signora per il momento resta ignota: inizialmente si pensava fosse un modo molto misterioso per annunciare l’arrivo di Li, la madre dello sposo, ma le date non tornano: la futura suocera di Steffy apparirà sulla scena il 2 agosto, mentre l’anticipazione relativa alla “misteriosa donna” si riferisce all’episodio che, negli Stati Uniti, andrà in onda il 5 agosto.

Certo, non è da escludere che si tratti di un modo contorto per riferirsi a Li, che magari per qualche ragione arriverà inaspettata alla cerimonia, ma per il momento l’ipotesi più ovvia è che si tratti di qualcun altro. Nonostante le tensioni che il suo arrivo causerà, tuttavia, sembra che tutto ciò non sia tale da far saltare le nozze, visto che le trame americane assicurano che nell’episodio del 6 agosto Steffy e Finn verranno dichiarati marito e moglie di fronte ai loro familiari!

Un dubbio, inevitabilmente, serpeggia tra i fan: e se la donna misteriosa fosse Taylor Hayes, decisa a manifestarsi di persona di fronte ad un momento così importante per la figlia?

A quanto pare, fino ad ora la psichiatra si è accontentata di foto e video del nuovo nipotino e gli sceneggiatori non sono ricorsi a qualche visita “off screen” di Taylor da citare solo nei dialoghi. Quale altro impegno, in fondo, potrebbe stavolta tenerla lontana? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.