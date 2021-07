Nel primo semestre del 2021, per quanto riguarda le puntate americane di Beautiful, Hope Logan Spencer è stata il personaggio più frequentemente apparso in video, in linea con le annate precedenti. E le cose, almeno per quanto riguarda gli episodi estivi, non sono destinate a cambiare. A rivelarlo è stato un podcast con cui l’interprete della figlia di Brooke, Annika Noelle, ha inaugurato il nuovo canale You Tube della soap opera, su cui, di volta in volta, si affacceranno i vari membri del cast.

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di domenica 4 luglio 2021

Dalla chiacchierata che l’attrice ha tenuto con i fan è emerso che la Noelle viene da giorni di riprese sul set particolarmente intensi, per una nuova storia che vedrà Hope al centro della scena.

Ovviamente l’attrice non ha potuto rivelare se si tratti di una storyline nuova o della conclusione di quella attuale, che vede la giovane Logan intenta a trovare un modo per evitare la prigione a suo marito Liam Spencer, accusato per la morte di Vinny Walker e relativo tentativo di depistaggio.

Incarcerato con lui c’è anche Bill Spencer, che tutti ritengono il vero responsabile dei guai del figlio: tutti, a partire da Hope, sono certi che Liam non avrebbe abbandonato il luogo dell’incidente se non fosse stato per il padre e che abbia atteso settimane per confessare solo perché torchiato dal genitore, che ha trasformato un incidente in un crimine.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Se ci seguite, sapete già che in realtà Vinny si è volutamente buttato di fronte all’auto di Bill per incastrare Liam (come facesse a sapere che alla guida ci fosse proprio lui non è dato saperlo…), sacrificando la sua vita pur di rendere Hope disponibile per un ignaro Thomas.

Questa trama, in realtà, sembra piuttosto prossima alla sua conclusione e pare che sarà proprio Hope a risolvere il caso!

Le anticipazioni segnalano infatti che la nostra protagonista, preoccupata per l’assenza di comunicazioni da parte di Thomas, troverà lo stilista prigioniero di Justin Barber… in una gabbia! Riuscirà a liberarlo? Probabile, ma poi i due riusciranno a far scarcerare Liam? Il giovane Spencer, proprio in quei momenti, rischierà di essere trasferito in un altro carcere.

Intanto, le aspettative di Annika per il personaggio sono molteplici: la Noelle non ha nascosto di desiderare meno tragedie per Hope, ritenendo che al pubblico piaccia anche un tocco di leggerezza in un personaggio, e spera possa esserci qualche nuovo amore all’orizzonte, magari un ritorno di fiamma con l’ex marito Wyatt Spencer o comunque una prolungata pausa dal tira e molla con Liam.

In aggiunta, Annika non disdegnerebbe neanche una trama di genere affaristico, sebbene da anni l’elemento business nella narrazione sia praticamente dominato dalla sola Hope For The Future. Alcuni di questi desideri verranno esauditi dagli sceneggiatori? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.