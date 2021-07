Qualche tempo fa vi avevamo segnalato la presenza di Kimberlin Brown sul set di Beautiful, ma vi avevamo anche riportato che l’attrice non si trovava lì per riprendere i panni di Sheila Carter: doveva semplicemente registrare una partecipazione a Inside Bold, uno speciale fatto di interviste al cast della soap e destinato (almeno per il momento) al pubblico australiano. Ad interfacciarsi con i beniamini di Beautiful è infatti Angela Bishop, presentatrice tv sul canale “Ten” che in Australia trasmette lo show in contemporanea con gli USA (la Bishop è apparsa lei stessa nella soap, in un piccolo cameo, nel 2018 nel ruolo di una wedding planner).

Fino ad ora sono intervenuti solo gli attuali membri del cast, ad eccezione della Brown, reclutata per l’episodio riguardante “I cattivi che possono diventare gli idoli del pubblico”. Personaggi come quello di Sheila, per quanto autori di cose terribili, possono rientrare tra i preferiti dei fan per la loro complessità e, soprattutto, per il loro saper movimentare le cose. Un aspetto di cui la Brown è pienamente consapevole:

Dopo tanti anni, ancora i fan mi vogliono, dicono che amano odiare il mio personaggio, che porta un’energia del tutto particolare. Il loro affetto è importante per me.

Nell’intervista si è brevemente accennato a qualche capitolo del suo ruolo, come la creazione del personaggio in Febbre D’Amore e il trasferimento a Beautiful, o l’avvelenamento col mercurio di Stephanie Forrester o, ancora, lo sparo che quasi uccise Taylor Hayes ma che era destinato a Brooke Forrester. Ma, soprattutto, Kimberlin non ha escluso un ritorno di Sheila Carter: “Mai dire mai….”

Con ogni probabilità, ovviamente, non si tratta di piani concreti per il prossimo futuro, per quanto il coinvolgimento dell’attrice nello speciale continui a produrre ipotesi dei fan sul web. Ad un certo punto si è pensato che Sheila potesse essere la madre di Finn, futuro marito di Steffy Forrester, ma questo solo perché la Brown registrò lo speciale proprio nei giorni in cui Jacqueline MacInnes Wood, interprete di Steffy, rientrò dalla pausa maternità.

In realtà si è trattato solo di una coincidenza e per ora dobbiamo far bastare il ritorno del 2017 che, nonostante qualche spunto promettente, nel suo complesso si rivelò abbastanza deludente per quanto riguarda l’uso di un personaggio storico e particolare come quello di Sheila Carter. In futuro ci sarà possibilità di rifarsi? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

