Fino a che punto si spingerà la perfida Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) per far credere a tutti i suoi familiari che è lei e non la falsa infermiera Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) ad essere incinta? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, visto che la dark lady coinvolgerà la complice in un astuto piano per far passare il marito Korhan (Erkan Avcı) come infedele…

Brave and Beautiful, news: l’alleanza tra Cahide, Hülya e Bülent Aydınbaş

Come vi abbiamo già anticipato, anche Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak), l’ex fidanzato di Sühan (Tuba Büyüküstün), accetterà di non dire a nessuno che in realtà Hülya ha accettato di cedere a Cahide il bambino che aspetta in cambio di denaro. Forte di questa consapevolezza, la Korludağ dovrà quindi portare avanti la sua falsa gravidanza, tant’è che ad un certo punto dovrà risolvere un “piccolo” problema: il suo mancato pancione.

Da un lato la donna andrà in un negozio specializzato per comprarsi delle pance finte, ma dovrà evitare ad ogni costo che il marito Korhan cerchi di toccarla, dall’altro anche Hülya – che avrà cominciato a vivere dai Korludağ – dovrà indossare degli abiti più lunghi in modo tale che nessuno sospetti del suo stato interessante. In questa situazione piuttosto intricata, la Yıldırım inizierà dunque a comportarsi in maniera strana…

Brave and Beautiful, trame: Hülya vuole sedurre Korhan?

Eh sì: in più di una circostanza, Hülya si avvicinerà con fare seducente a Korhan e gli praticherà dei messaggi piuttosto “spinti” sul petto al fine di bloccare i suoi innumerevoli attacchi d’ansia. Dopo che Tahsin (Tamer Levent) avrà scoperto che Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) è figlio di Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar), Korhan ripenserà infatti al giorno in cui è morto l’uomo, poiché avrà assistito al trasporto del suo cadavere quando era solo un bambino. Il marito di Cahide verrà quindi colto da diversi incubi e, in un’occasione, finirà per farsi abbracciare in lacrime proprio da Hülya (anche se in quel momento crederà di essere tra le braccia della moglie).

Decisamente confuso, Korhan finirà dunque per baciare la pancia di Hülya prima di rendersi conto di non essere con Cahide. Quest’ultima assisterà così alla scena ed andrà in escandescenze, dichiarando di voler divorziare. Un litigio che, almeno per ora, si risolverà grazie all’intercessione di Sühan.

Brave and Beautiful, spoiler: Cahide trova Korhan a letto con Hülya ma…

Comunque sia, il peggio dovrà ancora venire: dopo averlo “perdonato”, Cahide sosterrà infatti di sentirsi in colpa anche nei riguardi di Hülya, che avrà cacciato dalla tenuta, e chiederà al marito di andare da lei per scusarsi. Neanche a dirlo, Korhan asseconderà questo nuovo “capriccio” della consorte e si presenterà dalla Yıldırım. Hülya servirà così un succo di frutta all’uomo, in cui avrà mischiato della droga, e farà in modo che Cahide possa trovarlo tra le sue braccia quasi senza vestiti!

Ovviamente, Cahide minaccerà per l'ennesima volta il divorzio… ma non tutto sarà come sembra! Vi anticipiamo infatti che in realtà sarà stata proprio la Korludağ ad accordarsi con Hülya per portare avanti la messinscena del tradimento subito. Ma quale obiettivo vorranno raggiungere le due donne?