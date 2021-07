Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful ci sarà modo di assistere al matrimonio tra i giovani Kemal Bozlu (Fırat Altunmeşe), il tuttofare di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), e Şirin Turhan (Irmak Örnek), la domestica e migliore amica di Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün). Tuttavia, la cerimonia rischierà di saltare a causa di Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran), la madre di Cesur.

Leggi anche: BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di lunedì 12 luglio 2021

Brave and Beautiful, news: Cesur decide di portare Fügen a Korludağ

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Cesur deciderà di portare la madre Fügen a Korludağ in modo tale da poterla assistere meglio. La donna è infatti malata di Alzheimer ed avrà bisogno di una guida costante. In un primo momento, il nostro protagonista si avvarrà dell’aiuto dell’avvocatessa Banu Vardar (Gözde Türkpençe) e di un’infermiera, ma l’imprevisto non tarderà ad arrivare.

Dato che avrà paura dei rumori forti, Fügen finirà infatti per spaventarsi il giorno dello sposalizio, dato che Sirin si starà recando a casa di Cesur (luogo dove una volta sposata andrà a vivere con Kemal) accompagnata da un corteo danzante e musicale. Fügen approfitterà quindi di un momento di distrazione dell’infermiera e di Banu e lascerà l’abitazione al fine di rifugiarsi all’interno del bosco.

Sarà così la donna che incrocerà la sua strada con quella di Tahsin Korludağ (Tamer Levent), che ha sempre ritenuto responsabile della morte del marito Hasan Karahasanoğlu.

Brave and Beautiful, spoiler: Fügen rischia di essere investita da Tahsin

Eh sì: vi anticipiamo che Tahsin rischierà di investire Fügen, la quale sarà abbastanza spaventata perché, a causa della sua malattia, non avrà affatto idea di dove si trovi. Nonostante i discorsi abbastanza sconnessi della donna, il Korludağ riuscirà ad intuire di essere di fronte alla madre di Cesur e deciderà di darle uno strappo in macchina per riaccompagnarla a casa.

Fin qui nulla di strano, anche se Fügen si lascerà sfuggire un commento che rischierà di compromettere per sempre la vendetta di Cesur. Appena arriverà a destinazione, Fügen sentirà Tahsin Korludağ pronunciare il suo nome e, visto che non sarà pienamente cosciente delle sue azioni, finirà per dargli dell’assassino di fronte a tutti gli invitati di Kemal e Sirin.

Cesur si preoccuperà subito di mettere la madre al sicuro e licenzierà l’infermiera che l’ha lasciata scappare, mentre Sühan inviterà il padre a non dare tanto peso alle parole della signora Alemdaroğlu, sostenendo che purtroppo la malattia la sta consumando piano piano.

Brave and Beautiful, trame: Tahsin ha dei dubbi sul conto di Cesur

Comunque sia, una volta che verrà accantonato questo intoppo, Kemal e Sirin riusciranno finalmente a diventare marito e moglie, accompagnati dai testimoni Cesur e Sühan, ma la tensione non sarà affatto finita: nell’istante in cui comprenderà che la sua amante Adalet Soyözlü (Nihan Büyükağaç) non è stata invitata alla cerimonia, Tahsin deciderà di presentarsi al banchetto nuziale al suo fianco, creando non poco scompiglio e rendendosi protagonista di un battibecco con la nemica Mihriban Aydınbaş (Devrim Yakut).

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ad ogni modo, i pensieri di Tahsin si concentreranno sull’accusa di Fügen di essere un assassino e per l’ennesima volta avrà come il sentore che Cesur sia in realtà parente di Hasan Karahasanoğlu, motivo per il quale vorrà investigare meglio sul passato dell’ultimo arrivato… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.