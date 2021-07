Riusciranno Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) a consumare il loro matrimonio, celebrato con il fine di punire il cattivissimo Tahsin (Tamer Levent)? Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, i due protagonisti si lasceranno andare alla passione, ma le varie situazioni intorno a loro si complicheranno a dismisura…

Brave and Beautiful, news: il matrimonio di Sühan e Cesur

Come abbiamo già avuto occasione di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, Sühan chiederà a Cesur di sposarlo nel momento in cui scoprirà che il padre Tahsin ha dato disposizione ad alcuni dei suoi uomini per rapirla e far ricadere la colpa sull’Alemdaroğlu. Nonostante le intromissioni dell’avvocatessa Banu Vardar (Gözde Türkpençe) – che cercherà di boicottare l’unione perché è ancora innamorata di Cesur – e della perfida Cahide (Sezin Akbaşoğulları), alla fine la Korludağ riuscirà a diventare la signora Alemdaroğlu, ma andrà incontro anche a diversi problemi.

Come prima cosa, Tahsin farà sapere a tutti i parenti che per lui Sühan è morta, motivo per cui non esiterà a muovere guerra contro Cesur. A questo punto della storia il Korludağ, così come la consanguinea, sarà a conoscenza del fatto che il “nuovo” vicino è figlio di Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar) e vorrà fare il possibile per evitare che tutte le sue malefatte vengano fuori. Non a caso, Tahsin lascerà intendere a Korhan (Erkan Avcı) di essere persino disposto ad uccidere Cesur, qualora fosse necessario.

Brave and Beautiful, spoiler: Cesur e Sühan fanno l’amore ma…

Tuttavia, nonostante il matrimonio celebrato per pura vendetta, possiamo anticiparvi che, alla fine, Cesur e Sühan faranno l’amore nel corso della prima notte da marito e moglie. Quest’ultima, il mattino successivo, inizierà però a provare dei dubbi sul conto del suo sposo e si domanderà se abbia davvero fatto bene ad unirsi a lui per “castigare” Tahsin.

Utilizzando l’astuzia, Cahide farà in modo che la cognata pensi che possa essere stato Cesur a ferire la cavalla Carezza con il filo spinato il giorno in cui le ha salvato la vita. Inoltre, la dark lady insinuerà in Sühan il dubbio che l’Alemdaroğlu abbia alterato gli eventi per diventare suo marito poiché a conoscenza del fatto che, una volta sposata, avrebbe ereditato tutta la fattoria Korludağ, come disposto dalla madre Nuhran (Pervin Bağdat).

La nostra protagonista comincerà quindi ad avere delle idee confuse su tutta la situazione venutasi a creare, tant’è che andrà letteralmente in escandescenze quando Tahsin, utilizzando tutto il suo potere, ordinerà ai suoi dipendenti di non lavorare più per lei.

Brave and Beautiful, trame: Cesur e Sühan stabiliscono una “regola”

Partendo da questi presupposti, lo scontro tra i novelli coniugi sarà inevitabile. Da un lato Sühan domanderà apertamente a Cesur se la stia soltanto utilizzando, dall’altro l’Alemdaroğlu farà presente alla donna che non può scoraggiarsi a meno di 24 ore dall’inizio del loro “matrimonio d’interesse” e le dirà che tutti i suoi dubbi sono stati prontamente innescati dai mormorii di Cahide che, molto probabilmente, è stata mossa dallo stesso Tahsin.

Fatto sta che, in seguito a questo infuocato scontro, Sühan sceglierà di stare ancora accanto a Cesur, ma sottolineerà che devono concentrarsi soltanto sulla vendetta. E così, seguendo alla lettera le sue parole, l’Alemdaroğlu prometterà alla moglie che non staranno più insieme “intimamente” come avvenuto la notte precedente.

Ma fino a quando i due riusciranno a sopprimere la reciproca attrazione che sentono? Nell'attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che, contemporaneamente a questa vicenda, gli "sposini" avvieranno un nuova offensiva ai danni di Tahsin grazie ad un'azione imprudente commessa da Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak)…