Chi l’ha detto che in una telenovela i due protagonisti principali devono sposarsi soltanto per un fine romantico? Non è questo quello che avverrà nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, dato che Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) proporrà con successo le nozze a Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) soltanto per castigare il padre Tahsin Korludağ (Tamer Levent). Una svolta sorprendente che genererà una serie di conseguenze…

Leggi anche: BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni dal 2 al 6 agosto 2021

Brave and Beautiful, news: Tahsin rapisce Sühan per far ricadere la colpa su Cesur

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che tutto si innescherà nel momento in cui Tahsin darà ordine ad alcuni suoi uomini di rapire Sühan. L’obiettivo del cattivone della soap sarà ovviamente quello di far ricadere la colpa del crimine su Cesur e, per riuscire meglio nell’impresa, si avvarrà della complicità dell’ex genero Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) e del commissario corrotto Mehmet (Kahraman Sivri), ma tutto gli si ritorcerà contro!

Cesur riuscirà infatti ad intercettare i propositi del Korludağ Senior e, grazie all’aiuto di Kemal Bozlu (Fırat Altunmeşe), libererà la ragazza, che resterà attonita non appena sentirà il padre confessare all’incredulo fratello Kohran (Erkan Avcı) che è stato lui ad inscenare il rapimento, per accusare poi l’Alemdaroğlu e farle perdere di conseguenza la fiducia in lui. Sotto shock, Sühan dichiarerà dunque di volersi vendicare di Tahsin e chiederà a Cesur di sposarla!!!

Brave and Beautiful, trame: Banu e Cahide cercano di impedire le nozze tra Cesur e Sühan

Dato che aveva previsto con il “socio” Rifat Ilbey di manipolare gli eventi in modo tale da convincere la donna a sposarlo, Cesur accetterà immediatamente la richiesta “provvidenziale” di Sühan e si recherà con lei a Istanbul per preparare in fretta e furia tutta la documentazione necessaria. Tuttavia, anche se i due cercheranno di mantenere segreta la notizia delle loro nozze, diversi personaggi si renderanno conto di quello che starà per succedere e cercheranno di impedirlo.

Ad esempio, l’avvocatessa Banu Vardar (Gözde Türkpençe) tenterà di far tornare Sühan a Korludağ con la scusa che deve assolutamente testimoniare in favore di Cesur prima che il padre, con i suoi mezzi, lo incrimini per il suo rapimento. Tra i contrari all’unione ci sarà, neanche a dirlo, anche la dark lady Cahide (Sezin Akbaşoğulları), che si farà prendere dal panico appena Mihriban Aydınbaş (Devrim Yakut) le farà presente che la cognata, una volta che sarà sposata, assumerà per volere della defunta madre Nuhran (Pervin Bağdat) tutta la proprietà della fattoria Korludağ, a discapito di Kohran (che erediterà invece soltanto i vigneti). La donna dunque si metterà subito in contatto col marito, che agirà in maniera sorprendente…

Brave and Beautiful, spoiler: Sühan e Cesur si sposano!!!!

Già messo al corrente delle nozze, Kohran si schiererà infatti dalla parte di Sühan ed accetterà di farle da testimone quando gli confesserà che, in fondo, vuole sposarsi perché è anche innamorata di Cesur. I due protagonisti convoleranno così a nozze, anche se la Korludağ, poco prima del sì, scoprirà che l’Alemdaroğlu – già prima che gli chiedesse di sposarlo – aveva consegnato la sua carta d’identità al Comune (segno del fatto che anche lui aveva programmato di creare i presupposti per sposarla con l’inganno).

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

E così, dopo lo scambio dei voti nuziali, Cesur ammetterà a Sühan di averla sposata come “assicurazione” per la sua vita. Un discorso che verrà bloccato sul nascere da una telefonata che riceverà Kohran: Tahsin, dopo aver appreso proprio da lui del matrimonio, avrà infatti avuto un malore e, a detta di Cahide, le sue condizioni di salute saranno disperate… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.