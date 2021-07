Un insolito rapimento prenderà il via nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Il perfido Tahsin Korludağ (Tamer Levent) deciderà infatti di sequestrare la figlia Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) per far ricadere la colpa su Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ). Il piano però gli si ritorcerà però contro, scopriamo insieme perché…

Brave and Beautiful, news: l’incidente in auto di Sühan e Cesur

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Tahsin prenderà la decisione di sbarazzarsi definitivamente di Cesur appena avrà la certezza che è figlio di Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar). Korludağ chiederà dunque allo scagnozzo Salih Turhan (Okday Korunan) di manomettere i freni della macchina dell’Alemdaroğlu. Tuttavia, il cattivo della telenovela andrà incontro ad un imprevisto poiché, il giorno successivo, Sühan deciderà di passare un po’ di tempo con Cesur e finirà per salire nella vettura manomessa.

I nostri protagonisti avranno dunque un incidente, dal quale usciranno fortunatamente illesi. Grazie ad un abile stratagemma, Cesur riuscirà quindi a convincere Sühan del fatto che è stato Tahsin a cercare di ucciderlo, motivo per il quale la ragazza accetterà di rifugiarsi in un hotel lontano da Korludağ. Il nascondiglio della “coppia” verrà però presto rintracciato, dato che il commissario Mehmet (Kahraman SivriI) troverà il nome dell’albergo.

Brave and Beautiful, spoiler: Tahsin fa rapire Sühan

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: Tahsin penserà infatti di screditare la figura di Cesur per spingere la figlia a non fidarsi più di lui. Con la complicità di Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) e ovviamente di Mehmet, il Korludağ darà dunque ordine di rapire Sühan e dirà ai due scagnozzi di nascondere la ragazza nel garage di Rifat Ilbey, l’alleato numero uno di Alemdaroğlu.

Dopo ciò, per far ricadere la colpa su Cesur, Tahsin farà sì che i “rapitori” dicano di fronte alla consanguinea di essere entrati in possesso del “tesoro più prezioso” a cui mira chi li ha assoldati.

Dato che sarà stata informata via telefono da Şirin Turhan (Irmak Örnek) della frase “fraintendibile” pronunciata da Cesur, Sühan riterrà quindi che sia stato l’uomo a dare ordine di rapirla, ma fortunatamente l’Alemdaroğlu riuscirà a far volgere nuovamente la situazione a suo vantaggio…

Brave and Beautiful, trame: Cesur e Kemal liberano Sühan

Eh sì: nel momento in cui la polizia lo starà cercando per il rapimento di Sühan, Cesur capirà che tutto ciò fa parte di un piano orchestrato da Tahsin per allontanarlo dalla figlia e vorrà ritrovare quest’ultima prima che il nemico faccia finta di ritrovarla e, di conseguenza, liberarla.

Il nostro protagonista tenterà dunque di capire dove la ragazza è stata nascosta, ma l’illuminazione arriverà quando apprenderà da Banu Vardar (Gözde Türkpençe) che Rifat è stato fermato dalla polizia con un’accusa banale.

A quel punto, Cesur capirà che Sühan si trova nel garage di Rifat e organizzerà una controffensiva con Kemal Bozlu (Fırat Altunmeşe) per liberarla. Un vero e proprio contrattacco che andrà nel migliore dei modi e che porterà la Korludağ a scoprire, con suo grosso rammarico, che è stato proprio il padre ad organizzare il suo sequestro!

Vi anticipiamo infatti che Cesur porterà Sühan nel retro del locale, luogo dove la ragazza avrà modo, senza farsi notare, di sentire Tahsin e Bülent confessare all’esterrefatto Korhan (Erkan Avcı) che sono stati loro ad organizzare il rapimento, con l’aiuto di Mehmet, per fare ricadere la colpa sull’Alemdaroğlu.

Sotto shock, Sühan giurerà vendetta nei confronti del padre e svelerà a Cesur che d’ora in poi il suo unico obiettivo sarà quello di castigarlo. Non a caso, la ragazza chiederà a Cesur di sposarla… che cosa risponderà il nostro eroe? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.