Fiction Mediaset 2021 – 2022, anticipazioni e novità su Canale 5

La fiction Mediaset sarà una delle colonne portanti anche nella nuova stagione di Canale 5, confermata nella prima serata del mercoledì. A dimostrarlo i tanti titoli in arrivo che, tra molte novità e una grande conferma, terranno compagnia il pubblico dell’ammiraglia commerciale.

Ad aprire le danze a settembre saranno Anna Valle e Giuseppe Zeno protagonisti di Luce dei tuoi occhi, sei puntate nelle quali verrà raccontata la storia di Emma Conti (Valle), una ex danzatrice molto famosa ma soprattutto una madre forte, coraggiosa e determinata a far luce sulla triste vicenda che aleggia su sua figlia, da tutti creduta morta. Emma non solo è convinta che la ragazza sia viva ma anche che sia una delle allieve dell’Accademia di danza di Vicenza dove lei ha mosso i primi passi fino a diventare una stella di fama mondiale. Una ricerca estenuante che la porterà ad incontrare Enrico (Zeno), un insegnante di un liceo con cui la donna lega moltissimo.

Poi sarà la volta di Giustizia per tutti, la nuova fiction con protagonista Raoul Bova affiancato da Rocío Muñoz Morales (sua compagna nella vita). Bova interpreta Roberto, uno stimato fotografo ma soprattutto un marito e un padre felice. Quando però trova il corpo senza vita di sua moglie Beatrice, contaminando la scena del crimine, diventa l’unico sospettato e dunque viene condanna a trent’anni di carcere. Durante gli anni di reclusione, Roberto si laurea in Giurisprudenza. A questo punto può lottare per farsi giustizia da solo: fa riaprire il caso e riesce a dimostrare la sua innocenza. Così, dieci anni dopo il suo arresto, si ritrova in libertà e dovrà rimettere insieme i pezzi della sua vita ma soprattutto recuperare il rapporto con la figlia Giulia, cresciuta dalla zia Daniela.

Raoul Bova, come ormai noto, sarà presente anche nella tredicesima stagione di Don Matteo (su Rai 1) e nel sequel di Buongiorno Mamma!, l’amato family drama che – salvo variazioni -dovrebbe andare in onda in primavera.

Giuseppe Zeno e Simona Cavallari saranno i protagonisti di Storia di una famiglia perbene, nuova attesissima serie tratta dal best seller omonimo della scrittrice barese Rosa Ventrella. Quattro puntate dirette da Stefano Reali che, sullo sfondo di una Bari verace e pittoresca a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, raccontano di un’amicizia nata durante l’infanzia e che nel corso del tempo si trasforma in un amore ostacolato dalle rispettive famiglie. Lui è Michele, figlio del boss Nicola Straziota, e lei è Maria, figlia di pescatori. Quest’ultimo, grazie alla tenacia di Maria, ragazza esile ma dal carattere forte e deciso (soprannominata “Malacarne”), proverà a ribellarsi e a cambiare il corso della sua vita.

L’anno nuovo, invece, vedrà il debutto di Tutta colpa di Freud – La serie, adattamento televisivo dell’omonima pellicola cinematografica di Paolo Genovese con protagonista Claudio Bisio nei panni di Francesco Taramelli, uno psicanalista di mezza età che, dopo aver cresciuto da solo tre figlie a cui è molto legato, è felice che ognuna di loro abbia trovato una propria indipendenza lontano da casa. Ma quando il destino riporterà a casa Sara, Marta ed Emma (interpretate da Caterina Shulha, Marta Gastini e Demetra Bellina), il povero Francesco si ritrova di nuovo invischiato nei molteplici problemi sentimentali e professionali delle sue tre ragazze. Ad arricchire il cast ci sono Max Tortora, nei panni del fratello super simpatico di Francesco, e Claudia Pandolfi, dottoressa e interesse amoroso del protagonista.

Ci sono grandi aspettative su Fosca Innocenti, la fiction che segna il ritorno su Canale 5 di Vanessa Incontrada (volto di successo di tante fiction Rai). Ambientata ad Arezzo, la serie racconta la storia di Fosca, coraggiosa e determinata poliziotta a capo di una squadra investigativa tutta femminile, la quale vive immersa nella natura di un casolare di campagna ereditato dal padre. Dotata di un infallibile fiuto con il quale riesce a risolvere i suoi intricati casi, Fosca ha un punto debole: Cosimo, il suo migliore amico a cui presta il volto Francesco Arca.

Un’altra serie molto attesa è Destini in fiamme, remake della serie originale Netflix Le Bazar de la Charité, che racconta le vite di tre donne che vivono nella Sicilia di fine Ottocento, costrette ad andare avanti in una condizione di subalternità in un mondo maschilista e patriarcale. Un devastante incendio che farà molte vittime donne convincerà le protagoniste a lottare per cambiare il loro infausto destino. La fiction presenta un cast corale nel quale spiccano attori come Loretta Goggi, Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Sergio Rubini.

“Quando la mafia non esisteva, un giornale ha osato scrivere il suo nome“. Così viene presentata L’Ora, la nuova serie in dieci puntate che narra la storia del primo giornale siciliano, intitolato per l’appunto L’Ora, che con coraggio e determinazione racconta della mafia, sfidandola alla luce del sole. Nel cast Claudio Santamaria, Silvia D’Amico, Bruno di Chiara, Maurizio Lombardi, Francesco Colella e Selene Caramazza.

Sette nuove produzioni e un sequel super atteso che confermano la rinascita di Fiction Mediaset in un genere che negli ultimi anni è diventato il fiore all’occhiello della concorrenza, evolvendosi e adattandosi ad ogni tipo di esigenza. Lo stesso Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, in occasione della presentazione dei palinsesti ha confermato il cambio di rotta della fiction di Canale 5 evidenziando non solo gli ascolti in crescita delle ultime produzioni ma anche menzionando i problemi che negli anni passati avevano allontanato il grande pubblico:

Abbiamo fatto fatica, perché la fiction di Canale 5 vecchio stile non funzionava più: ora dobbiamo essere moderni ma rivolgerci a un pubblico largo, dunque non possiamo fare serie sofisticate. Abbiamo trovato la strada giusta, i risultati sono in forte miglioramento.

Dunque, dopo il successo di Fratelli Caputo, Svegliati Amore mio e Buongiorno Mamma!, a partire dall’autunno sono in arrivo tante storie diverse e al contempo emozionanti che potranno contare su un parterre artistico formato da attori eccellenti ma soprattutto molto amati dal grande pubblico televisivo.

